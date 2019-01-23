İhlas’ın iftirasına aynı yöntemle yanıt: Trump vatandaşı Mücahit ile konuştu

ABD'li Mücahit Ören'in yayın organı Türkiye Gazetesi, Sözcü'ye yönelik çirkin ve akılalmaz iftiralarına bir yenisini daha ekledi. Gazete; Ertuğrul Akbay’ın FETÖ firarisi Erhan Başyurt ile 15 Temmuz 2016 gecesi Facebook üzerinden görüştüğünü iddia etti. En temel teknolojik bilgiyle bile sahte olduğu anlaşılan sözde iftiraya karşı Ertuğrul Akbay savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yalan söylemeyi ve iftira atmayı alışkanlık haline getiren İhlasçıların fotoşop oyunu ilk bakışta bile fark edilebiliyor.

İşte birkaç adımda çirkin iftiranın ispatı;

-Ana ekran olarak Facebook’un desktop (masaüstü) versiyonundaki messenger ekranı kullanılmış. Kendilerinin ürettiği hayali veya kendilerinin irtibatta olduğu biriyle yapılan yazışmaya, Ertuğrul Akbay’ın fotoğrafı yerleştirilerek, yazışmanın Ertuğrul Akbay’a ait olduğu izlenimi verilmeye çalışılmış.

-Yazışmaların sadece üst tarafına ‘Ertuğrul’ ismi ve Ertuğrul Akbay’ın fotoğrafı yerleştirilerek üretilmiş.

-15 Temmuz 2016 ise ‘elle’ yazılmış.



İSTEDİĞİNİZ KİŞİYİ KONUŞTURABİLİRSİNİZ

Bu şekilde hayali yazışma üretilerek, sağ üst tarafa fotomontajla veya sahte hesap açarak ABD başkanıyla bile konuştuğu yalanı ortaya atılabilir. Biz de iftiracıların yöntemiyle; ABD Başkanı Donald Trump ile vatandaşı Mücahit Ören’i konuşturduk. Hem de iftiracıların kullandığı basit yöntemle…

FACEBOOK’TAN RESMİ YAZIYLA TALEP EDİLEBİLİR

Öte yandan bilirkişi aşamasına gelindiğinde bu yazıştığı söylenen kişiyle Ertuğrul Akbay’ın gerçek hesabının yazışıp yazışması mahkeme kararıyla Facebook’tan talep edilebiliyor.