İhlaszedeler’e bir de kaplıcazedeler eklendi

Sakarya Akyazı'da yer alan İhlas Holding'in işletmesindeki kaplıcada aidat ücretlerinden büyük bir vurgun yapıldığı iddia edildi. Devre mülklerden 15 günlüğüne 750 lira yani aylık 1500 lira aidat alındığı ortaya çıktı.

Devremülkzedeler Dayanışma Derneği Başkanı Bahri Odabaş vurgunu SÖZCÜ'ye anlattı. Odabaş “Yıllık 27 milyon gelir elde ediyorlar. Vergi ödemiyorlar. Burada büyük bir soygun var” dedi. İşte Odabaş'nın çarpıcı iddiaları: “İhlas Holding bünyesinde yer alan İhlas Kuzuluk Kaplıca İnşaat ve Petrol Ürünleri A.Ş. isimli firma Kuzuluk Kaplıca Evleri'nin site yönetim işini yapıyor. Bugüne kadar doğru düzgün hiçbir genel kurul yapılmadı. Karar defterleri kendilerinde. 5-10 adamlarına imza attırıp genel kurul yapılmış gibi gösteriyorlar.”

“DEVLET VE VATANDAŞ SOYULUYOR”

“Biz site sakinleri olarak hiçbir şey bilmiyoruz. Kendileri karar alıp uyguluyorlar. Son olarak bu yılın başında devre mülk aidatlarını 750 lira yaptılar. Yani tek bir daireden bin 500 lira aidat alıyorlar. Şu anda bin 470 dairenin yer aldığı Kuzuluk'ta 32 bin 500 devre mülk sahibi bulunuyor. İhlas Holding devre mülkleri 30-40 bin liraya satıyor. Sattıktan sonra ise topladığı aidatlarla büyük bir soygun yapıyorlar. Site içerisinde yer alan market, pastane, havuzlar ve restoran işletmelerini de İhlas yapıyor. Üstelik bunlar site üzerine göründüğü için devlete tek kuruş vergi ödemiyorlar. Aynı şekilde toplanan aidatlar için de hbir vergi ödenmiyor. Burada hem vatandaş hem de devlet soyuluyor.”

‘27 MİLYON VERGİSİZ KAR'

“İhlas sadece devre mülk aidatlarından yaklaşık 27 milyon lira kazanıyor. Bir çayın 3 liraya satıldığı kafeterya, restoran, market ve havuzlar da dahil edildiğinde yıllık kazanç 30 milyon lirayı buluyor. Bunun en fazla 3 milyon lirası yaptıkları temizlik ve güvenlik hizmetine gidiyor. Geri kalan 27 milyon lira onların karı. Üstelik bu kar için devlete vergi ödemiyorlar, vergi kaçırıyorlar. Bir başka soygunu ise elektrik işinde yapıyorlar. Elektrik almak için İhlas Holding'ten elektrik kartı almak zorundayız. Bu kartları kaç paraya bastırıyorlar, ne kadar kar ediyorlar belli değil. Gelir-gider hesabı vermiyorlar, veremiyorlar. Bizden topladıkları aidatlarla saltanat sürüyorlar, yurtdışında yaşıyorlar.”

‘250 LİRALIK İŞ 750 LİRAYA'

“Bizim taleplerimiz karşılanmayacak talepler değildi. Ancak İhlas Holding'in rant çarkına engel olacaktı. Bu sitede aylık 250 lira aidatla çok kaliteli bir hizmet almak mümkün. Site içerisinde her yerde Türkiye Gazetesi'nin reklamı yapılıyor. Peki bu gazeteden ücret alınıyor mu? Normal şartlarda ücret alınması ve siteye gelir olarak kaydedilmesi gerekiyor. Ancak İhlas Holding'in gelir gider gibi bir derdi yok. Hesap soranı da yok.”