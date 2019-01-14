‘İhlaszedelerin hakkını alması için bir yıl süre kaldı, devlet acilen harekete geçmeli’

Bu uyarıyı yapan avukat Celal Ülgen, “1 yıl içinde ödeme yapılmazsa İhlas Finans mağdurları paralarını alamayacak” dedi ve iktidarı göreve çağırdı.

2001'deki ekonomik krizde birçok banka gibi İhlas Finans'ın da battığını ve arkasında binlerce mağdur bıraktığını hatırlatan avukat Celal Ülgen, İhlaszedelerin hakkını alması için 1 yıl süre kaldığını söyledi. Ülgen şu uyarıyı yaptı:

YUVALAR YIKILDI: İhlas Finans'ın batması, birçok ailenin yoksulluğa sürüklenmesine, birçok yuvanın yıkılmasına sebep oldu. Para yatıranların dini hassasiyetler ile bu kuruma yönlendiği açık. Bankalar yerine finans kurumlarının tercih edildiği, para yatıranlar tarafından helal et gibi helal faizin hedeflendiği, finans kurumunun da politikasının bu doğrultuda olduğu bilinmektedir.

SUÇ İŞLENDİ: İhlas Finans'ın o dönem TMSF'ye devredilmemiş olması büyük bir suç. Bu işin sorumluları, 4969, 5020 ve 5411 sayılı yasaları İhlas Finans için uygulamamakla görev suçu işlemiştir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda bu tür alacakların tahsili amacıyla geriye etkililik unsuru açıkça getirilmiştir. Yasanın bu açık hükmü karşısında bile İhlas Finans hakkında bir işlem yapılmamış ve İhlas Finans kendi haline bırakılmıştır.

20 YILLIK ZAMAN AŞIMI: 4389 sayılı kanun ve bu kanunu değiştiren 5020 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde, alacaklı bankanın alacağı Hazine alacağı sayılmaktadır. Bunlar tıpkı fon alacakları hükmünde kabul edildiğinden, fon alacaklarına ilişkin davalarda ve takiplerde 20 yıllık zamanaşımı süresi uygulanabilecektir. Bu süre, 5411 sayılı kanunda yer alan açık hüküm gereği, geçmişe etkisi kabul edilerek fiilin gerçekleştiği tarihten başlayacaktır. Yani çanlar zaman aşımı için çalıyor. İhlas Finans mudileri son 1 yılda alacaklarını almadıkları taktirde -ki bu bugün için artık imkansızdır- bir daha alamayacaklardır. Siyasi iktidarı göreve davet ediyorum.