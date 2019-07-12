İhraç edildiği belediyeye davul zurnayla döndü

2015 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen bir ihbar mektubunda, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt’un terör örgütüne üye olmaktan tutuklanıp öğretmenlikten atıldığı ve 2009 yılında Mustafa Akaydın döneminde yapılan atamasının 657 Sayılı Devlet Memurluğu Kanununa aykırı gerçekleştiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi, yapılan soruşturmanın ardından, Devlet Personel Başkanlığı’nın ‘Her ne kadar İlhan Karakurt’un yasaklanmış haklarının iadesi yapılmış ve adli sicil kaydı silinmişse de, işlediği suçun devletin güvenliğine karşı suçlar kapsamında değerlendirilmesi sebebiyle devlet memuru olarak atanmasının mümkün olmadığı’ görüşü üzerine, Karakurt’un memuriyetine son verdi.

Karakurt, yapılan işlemin iptal edilmesi ve parasal hak kaybının yasal faiziyle tazmini istemiyle konuyu yargıya taşıdı. Antalya 2. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Kararı temyize götüren İlhan Karakurt’a bir kötü haber de Danıştay’dan geldi. 2017 yılında verilen kararda Danıştay, Karakurt’un ihracını onadı. Ortada bir haksızlık olduğunu gerekçe gösteren İlhan Karakurt, Danıştay’a karar düzeltme başvurusunda bulundu. Başvuruyu kabul eden Danıştay, kendi kararını bozarak dosyayı yerel mahkeme Antalya 2. İdare Mahkemesi’ne gönderip, verilen kararın gözden geçirilmesini istedi. Yerel mahkeme de görevden alma işlemini iptal ederek, Karakurt’un 42 aylık maaş ve sosyal haklarının aylık yasal faiziyle birlikte geri ödenmesine hükmetti.

DAVULLU ZURNALI HALAYLI BAŞLADI

Görevden alınırken Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Konservatuar Şube Müdürlüğü’nde çalışan Karakurt, dün itibarıyla aynı yerde göreve başladı. Karakurt göreve başlamasını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası bahçesinde basın açıklaması yaparak duyurdu. Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve sendika üyelerinin katılımıyla gerçekleşen açıklamada Karakurt, baskılara ve yıldırmalara dayandığını ve verdiği haklı mücadeleyi kazandığını söyledi. Önceki dönem belediye başkanı AK Partili Menderes Türel’in kendisini görevinden haksız yere uzaklaştırdığını anlatan Karakurt, “Göreve geri dönersem davullu zurnalı halaylı dönerim demiştim. Bugün de öyle yaptım” dedi.

Açıklamanın ardından yaklaşık 50 kişi davul zurna eşliğinde halay çekip kutlama yaptı.

DHA