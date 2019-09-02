İhraç talebi sonrası ilk açıklama Selçuk Özdağ’dan geldi!

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine oy birliğiyle karar verildi. Alınan karara ilk tepki Selçuk Özdağ’dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özdağ, “Solcuların döneği, sağcıların haini hiç bitmiyor. En ufak bir eleştiri veya farklı değerlendirme olduğu zaman hemen davaya ihanet veya davadan dönmek etiketini yapıştır gitsin. Son dönemlerde AK Parti’nin içerisinde olduğu durum da bunun en tipik örneği. Bir şeylerin ters gittiğini, yanlış işlerin olduğunu söyleyenler dışlanıyor. Seçmen sandıkta net mesajlar veriyor ve bu mesaj maalesef algılanmıyor. ‘Seni kılıcımla düzeltirim ya Ömer!’ mucibince bir tavır takınıyorsun davaya ihanet ile suçlanıyorsun” ifadelerini kullandı.

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“İKİ KELİME YAZMAKTAN ACİZLERE…”

Parti içerisinde bazı isimlere eleştirilerini sürdüren Özdağ, “Dost acı söyler; ‘Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır’ düşüncesiyle fikirlerini ifade ediyorsun hakarete varan pespayelikler ile muhatap oluyorsun. Halbuki ortada bir dava varsa; davaya ihanet edenler doğru bildiklerini söyleyenler ve bunu haykıranlar değil, yapılan her yanlışa alkış tutanlardır. Türk Milletinin vekili olmak gibi yüce bir görevi yerine getirmek yerine modaya bazı isimlere ne kadar hakaret edersem o kadar yaranırım çukuruna düşmüş ve iki kelime yazmaktan acizlere söylenecek başka sözümüz yoktur. Son sözümüz yine bu minvalde olsun: Dost acı söyler…” dedi.

DOST ACI SÖYLER

Özdağ, son olarak ihraca değindi ve “Bu seri twetler ihraç istemiyle disipline verildiğimizi öğrenmeden önce yazılmıştı. Belki bu söylediklerim sonra daha iyi anlaşılacak ama iş işten geçmiş olacak. Son durum üzerine üstüne basa basa tekrar edelim; Dost acı söyler” ifadelerini kullandı.