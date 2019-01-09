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İki araç arasında sıkışan genç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde buzlu yolda kayan otomobilin çarpması sonucu kamyonet ile otomobil arasında sıkışan genç hayatını kaybetti.

android-time 16:33
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İki araç arasında sıkışan genç hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde buzlu yolda kayan otomobilin çarpması sonucu kamyonet ile otomobil arasında sıkışan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir gıda firmasının dağıtım elemanı olarak görev yapan 29 yaşındaki Metin Gürbüz, 46 VF 749 plakalı kamyoneti cadde üzerindeki bir marketin önüne park etti. Kamyonetteki ürünleri markete taşıyan Gürbüz’e, buzlanma nedeniyle kayan Mehmet Sarıkaya idaresindeki 44 AT 840 plakalı otomobil çarptı. İki araç arasında sıkışan dağıtım elemanı ağır yaralandı. Gürbüz'ün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Metin Gürbüz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Gürbüz'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

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İHA

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