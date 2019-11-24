İki barajlı ilçede su yok

Mahalle sakinleri kuyulardan su ihtiyacını karşılarken, 20 hane traktörlere bağladıkları römorklarla su taşıyor. Su sorununa dikkat çekmek isteyen Barış Akyol isimli bir vatandaş, “10 yaşındaydım su sözü verdiler. 23 yaşındayım ve hala suyumuz yok” diyerek sorunun çözülmesini istedi. Akyol, mahallede bulunan okulda da su olmadığını ileri sürdü.

Samsun’da bulunan Suat Uğurlu ve Hasan Uğurlu baraj göllerinin kenarına kurulan Ayvacık ilçesi’nin 300 haneli Döngel Mahallesi’nde yaşanan su sorununu Barış Akyol adlı mahalle sakini çektiği video ile dile getirdi. Kendisine ait sosyal medya hesabında paylaştığı videoda traktöre bağladıkları tankla taşıdıkları suyu 20 haneye hortumla aktaran Akyol, mahallede bulunan ilkokulda da su olmadığını ileri sürdü.

“10 YAŞINDAYKEN SÖZ VERDİLER”

Mahallesinde içme suyunun olmamasını çektiği bir video ile anlatan Barış Akyol, “Bundan 13 yıl önce ben 10 yaşında bir çocuktum, bize bir su sözü verildi ve şuanda 23 yaşında bir genç olarak suyumuz yok. Verilen sözler yerine getirilmedi. 20 haneye sahip Döngel Mahallesi’nde su yok, okulda da su yok. Su istiyoruz tek isteğimiz bu” dedi. Akyol, su sorununun bir an önce çözülmesini isteyerek “Verdikleri sözleri unutmasınlar” diye konuştu.