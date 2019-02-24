İki farklı açıklama 3600 ek gösterge bekleyenlerin kafasını karıştırdı! İşte 3600 ek göstergede son durum…

24 Haziran seçimleri öncesi dört meslek grubuna 3600 ek gösterge sözü verilmişti. İlk 100 günlük eylem planında bahsedilmeyen 3600 ek gösterge yasasından ikinci 100 günlük eylem planında sadece öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600 çıkacağı dile getirildi. Heyecanla 3600 ek gösterge yasasını bekleyenler anbean yeni açıklamaları araştırıyor. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan 3600 ek gösterge talebiyle ilgili “Meclis takvimi uygun olursa seçimden önce çıkarılacak.” dedi. Bu açıklamadan dakikalar sonra konuşan bir diğer AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise “3600 ek göstergenin alelacele seçim öncesi getirilmesini etik olarak doğru bulmuyoruz.” dedi.

BÜLENT TURAN ‘SEÇİM ÖNCESİ’ DEDİ

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise bugün yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge talebinin takvim uygun olursa seçimden önce çıkarılacağını söylemişti.

DİĞER GRUP BAŞKANVEKİLİ TERSİNİ SÖYLEDİ!

Bu açıklamadan dakikalar sonra konuşan AKP’nin diğer Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise “3600 ek göstergenin alelacele seçim öncesi getirilmesini etik olarak doğru bulmuyoruz.” dedi.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.