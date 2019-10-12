İki farklı kent, iki büyük acı, tek ses: Bu bizim düğünümüz

Suriye’nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait üsse, PKK/PYD-YPG’li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer’in cenazesi memleketi Konya’da yaklaşık 20 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit annesi Necla Mermer, oğlunun tabutuna sarılı Türk bayrağını okşayarak, “Bu senin damatlığın” diyerek ağladı.

Bir yıllık Piyade Uzman Onbaşı Şehit Yunus Mermer’in, cenazesi bugün morgdan alınıp, helallik alınmak için baba evine getirildi. Alınan helalliğin ardından da dini ve askerin törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içindeki Namazgah’a götürüldü. Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, babası Recep Mermer, ailesi, yakınları ve yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Törene katılan baba Recep Mermer, taziyeleri kabul etti. Geçen aralık ayında nişanlanan ve düğün hazırlıkları yapan şehidin nişanlısı Buse Kocabaş, tabutu sarılıp ağladı. Kocabaş, “Yunusum, ağlamayacağım. Onları güldürmeyeceğim”dedi.

KIZ KARDEŞİ ‘POLİS OLACAĞIM, ÖCÜNÜ ALACAĞIM’

Ağabeyinin askeri şapkasını başına takıp tören alına gelen ve tabuta sarılan kız kardeşi Fatma Zehra Mermer de, polis olacağını ve ağabeyinin öcünü alacağını belirtti. Mermer, “Gözümde bir damla yaş yok. Ağlamayacağım, onları sevindirmeyeceğim. Polis olacağım, öcünü alacağım” dedi.

Daha sonra kendileri için ayrılan yere oturan Fatma Zehra Mermer, diğer ağabeyi Veysel Mermer’in oğlu olan yeğeni Recep Talha’yı kucağına alıp, “Yunuslar ölmez. Bir Yunus daha yetişiyor” diyerek yeğenini gösterdi. Annesini Necla Mermer de elindeki oğlunun şapkasını sık sık öpüp, teröre tepki gösterip ağladı. Anne Necla Mermer, yerinden kalkıp tekrar oğlunun tabutuna sarıldı. Anne Mermer, oğlunun tabutuna sarılı Türk bayrağını okşayarak, “Bu senin damatlığın “diyerek ağladı. Dini ve askeri törenin ardından Şehit Mermer’in cenazesi Konya Şehitliği’ne defnedildi.

BABALARININ FOTOĞRAFINI ELLERİNDEN DÜŞÜRMEDİLER

Şehidin Göksun Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, töreninin yapılacağı Ulu Cami’ye getirildi. Şehidin babası Kemal, annesi Rabia, eşi Gülseren, kızı Ezgi Yağmur, oğlu Samet ve kardeşleri tören sırasında üzüntü yaşadı. Şehidin kızı ve oğlu babalarının fotoğraflarını elinden düşürmedi. Anne Gülseren Bebek, oğluna ”Bu bir bayrak yarışı, artık bu bayrağı sen alacaksın.” dedi.

BU BİZİM DÜĞÜNÜMÜZ, BU BİZİM ŞEREFİMİZ

Eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Gülseren Bebek, “Düğünde ağlanmaz, bu bizim şerefimiz. Bizim için bu en büyük madalya. Bu bizim düğünümüz, al bayrağı da sana damatlık yaptık.” ifadelerini kullandı. Babasının beresini başına takan Ezgi Yağmur Bebek de ”Sen hepimizin kahramanısın. Şehitlik herkese nasip olmaz. Ağlamayacağım çünkü Allah bana sabır veriyor. Seninle gurur duyuyorum babam.” dedi.

İl Müftüsü Yardımcısı Süleyman Yavuz tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Kerpetenlik Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene şehidin ailesi ve yakınları, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç ve Mehmet Cihat Sezal, Vali Vahdettin Özkan, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri yetkililer, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.