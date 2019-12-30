İki günde 76 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçen 28 Aralık’ta ve dün, iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botlardaki 38’i Suriye, 26’sı Afganistan ve 12’si Filistin uyruklu olmak üzere 76 kaçak göçmen yakalandı.

53’Ü KADIN VE ÇOCUK 76 GÖÇMEN

Aralarında 16 kadın ve 37 çocuğun da bulunduğu 76 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

‘2019 SONUNDA 90-95 BİN CİVARI GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLECEK’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı açıklamada, 10 aylık süreç zarfında 75 bin 172 kaçak göçmen sınır dışı edildiğini açıklamıştı. “Geçen yıl 56 bin kişiyi ülkelerine geri göndermiştik” diyen İçişleri Bakanı Soylu, bu rakamın 2019’un sonuna doğru 90-95 bin civarında olacağını ileri sürmüştü. (AA/DHA)