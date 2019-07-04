İki ilde daha görüldü… Ölü sayısı 8’e yükseldi

Edinilen bilgiye göre, olay, Bergama ilçesi Pınarköy Mahallesinde meydana geldi. Düğün sahibi S.K, iddialara göre gelen konuklara sahte rakı ikram etti. Daha sonra ise bu durum jandarma ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen jandarma, belirtilen adresteki 82 şişe sahte rakıya el koydu. Düğün sahibi S.K’ya ise 6 bin 732 lira idari para cezası kesildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ise facianın önüne geçti.

NİĞDE’DE DE BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Niğde'de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen A.A. (54), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 Temmuz'da merkeze bağlı Koyunlu beldesinde oturan A.A., iddiaya göre, metil alkolle yapılan sahte içkiÿ tüketti. İçki bittikten sonra A.A., fenalaşınca yakınlarının ihbarıyla gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan A.A. bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MERSİN’DE 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mersin’de son bir hafta içerisinde 7 kişi sahte içkiden hayatını kaybetmişti.

AJANSLAR