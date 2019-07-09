İki işçi iş kazasında hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çalıştığı binanın 1. katında dengesini kaybederek aşağı düşen 48 yaşındaki inşaat işçisi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kandıra’da yapımı devam eden bir binanın inşaatında çalışan 48 yaşındaki Erol Güney, binanın 1. katında dengesini kaybederek aşağı düştü. Özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Güney 5 günlük yaşam savaşına yenik düştü. 4 çocuk babası Erol Güney'in cenazesi hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Güney, İzmit ilçesinde bulunan Hacı Necati Bey Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Çanakkale’nin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri arasında yapımı devam eden tünel inşaatında, geri manevra yapan aracın altında kalan işçi Metin Durmaz, yaşamını yitirdi. Yüklenici firmada çalışan Durmaz, çağırılan ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Durmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hastanede yapılan savcılık incelemesinin ardından Durmaz´ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.