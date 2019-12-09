İki kere dehşet! Vuran da vurulan da daha çocuk

24 Kasım günü okuldan evine dönmek için tramvay bekleyen 17 yaşındaki Zekeriya Yılmaz, kafasında hissettiği acının ardından birden kanlar içinde kaldı. Kendini yola atıp yardım isteyen çocuğu yoldan geçen polisler fark ederek zaman kaybetmeden hastaneye götürdü. Ameliyat sonrasında kafasına isabet eden sert cismin kurşun olduğu anlaşıldı.

TETİĞİ ÇEKENİ POLİS TESPİT ETTİ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda kurşunu sıkanın 12 yaşında bir çocuk olduğu öğrenilirken, Zekeriya Yılmaz ve ailesi, failin gereken cezayı alması için hukuk mücadelesi vereceklerini söyledi.

Failinin 12 yaşında bir çocuk olduğunu ve şu an dışarıda dolaşarak başka birini de yaralayabileceğini söyleyen Zekeriya Yılmaz, “Tramvay beklerken arkadan bir kurşun sesi geldi kimin sıktığını bilmiyoruz ama bina tarafından geldi ses. Kafamda bir ağrı hissettim ve kan akmaya başlayınca arkadaşım bir hastaneye gitmelisin dedi, polis memurları geldiler özel bir hastaneye götürdüler.

BİRAZ İLERİ GİTSE ŞU ANDA BURADA OLAMAYACAKTIM

Oradan tekrar fakülteye gönderdiler ambulansla 1 gün tahlilleri bekledikten sonra ameliyat oldum. Mermiyi sıkanın 12 yaşında bir çocuk olduğunu söylüyorlar. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, o kurşun biraz daha ileri gitse şu an burada olamayacaktım. Ben yetkililerden ailesiyle görüşülmesini istiyorum. Şu an o çocuk, elini kolunu sallayarak sokakta geziyor ve bugün bana yapılanı yarın bir başkasına da yapar” dedi.

BABASI: İNSAN HAYATI SU KADAR UCUZ DEĞİL

Baba Feyzullah Yılmaz ise Zekeriya'yı vuran çocuk ve ailesinin kendilerini geçmiş olsun demek için bile aramadığını söyleyerek, “12 yaşında bir çocuk olduğunu beyan ettiler ve bize bu kadar bilgi verdiler. Çocuğu serbest bırakmışlar ama insan hayatı bu kadar ucuz değil. Benim çocuğum 3 gün canıyla mücadele ederken, o çocuğun ailesi bir zahmette bulunup çocuğuma geçmiş olsuna dahi gelmediler ve arayıp sormadılar. Ben de bu olayların takipçisiyim ve gerekli cezaların ailece alınmasını istiyorum.” diye konuştu. (İHA)