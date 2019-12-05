Son dakika: Ceren Özdemir’in katili iki kez cezaevinden kaçmış!

Ordu’da 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir’i göğsünden ve karnından defalarca bıçaklayarak katleden Özgür Arduç suç makinesi çıktı.



KATİL, HIRSIZ, UYUŞTURUCU SATICISI…

Dün akşam saatlerinde otogar çevresinde bir kadının taciz ettiği ihbarı üzerine yakalanan, kendisini gözaltına almaya çalışan iki polisi de yaralayan 35 yaşındaki Arduç’un 12 suç kaydı olduğu tespit edildi. Arduç’un sabıka dosyasında ‘cinayet’, ‘hırsızlık’, ‘yaralama’, ‘uyuşturucu kullanmak’ ve ‘uyuşturucu ticareti’ gibi suçlar bulunuyor.





‘İYİ HAL’DEN YARI AÇIK CEZAEVİNE NAKLEDİLMİŞ

2005’te Ordu’da bir çocuğu öldüren Özgür Arduç, yargılanıp hüküm giyerek cezaevine kondu. Salıverilmesine 7 yıl kala ‘açık cezaevine geçme’ hakkını kullanan Arduç, Rize Kalkandere Yarı Açık Cezaevi’ne nakledildi. Buradan firar eden katil, yakalanınca Ordu Kapalı Cezaevi’ne kondu.

Davranışlarındaki ‘iyi hal’ nedeniyle tekrar açık cezaevine geçme hakkı verilen Özgür Arduç, 28 Ekim’de konulduğu Rize Kalkandere Yarı Açık Cezaevi’nden 1 Aralık’ta ikinci kez kaçtı; 3 Aralık akşamı balerin Ceren Özdemir’i evinin önünde vahşice öldürdü.