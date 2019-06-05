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İki köyün gençleri birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Kütahya'da, iki köyün husumetli gençleri arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

22:30 -
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İki köyün gençleri birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Doğalar köyünde oturan bir grup genç ile komşu köy olan Kızılcaören köyü gençleri arasında önceye dayanan husumet nedeniyle bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. İki grubun kavgasında Bayram Ö., Uğur A., Ali Ö., Kadir A., Bahtiyar Y., Mehmet Ali Ç., Halil İbrahim Ç., Veysel O. ve Ramazan D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen Şükrü S., Samet I., Ahmet A., Mehmet A., Semih A. ve Ali Osman O.’yu gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.  DHA

Son güncelleme: android-time 22:32 05.06.2019
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