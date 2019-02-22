İkinci cemre nereye düşecek? İşte ikinci ve üçüncü cemre tarihleri…

Cemre düşmesi nedir ne zaman düşüyor? soruları baharın yaklaşmasıyla birlikte daha sık sorulmaya başladı. Baharın müjdecisi olan cemreler ne anlama geliyor ve ne zaman düşüyor? İlk cemre havaya düştü, diğerleri ne zaman düşecek? İşte yanıtı…

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK? İLK CEMRE DÜŞTÜ…

Kar yağışı bu yıl bazı illere uğramadı bile. Kar gelmeden bahar geldi. İlk cemre bugün havaya düştü. Baharın geldiğine dair en önemli işaretler olan cemrelerin tarihleri geldi. İlk olarak cemre havaya düşecek, ardından suya ve toprağa düşecek. Cemrelerden ilki 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşüyor. Havaya düşen cemrenin kışı yere indireceğine inanlıyor. İkinci cemre suya, üçüncü cemre ise toprağa düşüyor.

Baharın müjdecisi olan cemrelerin düşüş tarihi şu şekilde;

Birinci Cemre Havaya (19-20 Şubat),

İkinci Cemre Suya (26-27 Şubat)

Üçüncü cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

COĞRAFİ VERİLERE TERS OLSA DA…

Cemrenin düşüş sırasına göre önce havanın ısındığına sonra su ve yerin ısındığına inanılır. Bu bilgiler coğrafi bilgilere bir noktada çatışmaktadır. Güneş ışınları önce toprağı ısıtmaktadır. Yerden yansıyan ışınlar havayı ısıtır. Meteoroloji olarak ele alacak olursak ısınma sırası toprak, hava ve su şeklinde gerçekleşmektedir. Cemre düşmesi tecrübelere dayanan bir inanış olsa da bazen cemrenin düştüğü günlerde havalar soğuyabilmektedir.