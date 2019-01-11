İkinci Çorlu vakası son anda önlendi

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde tren yolunun yoğun yağış nedeniyle zarar gördüğü ortaya çıktı. Raylardaki zararı tesadüfen fark eden İMO Diyarbakır Şubesi’nin çağrısı sonrası harekete geçen ekipler, zarar gören demiryolunu onararak ikinci bir Çorlu vakasının yaşanmasını önledi

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Diyarbakır Şubesi, geçtiğimiz günlerde yoğun yağış nedeniyle zarar gören demiryoluna dikkat çekti. İkinci Çorlu vakasının yaşanmaması için harekete geçen yetkililer, söz konusu bölgede çalışma yaparak zarar gören rayları onardı.

İMO Diyarbakır Şubesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde çeşitli çalışmalar yapmak üzere Ergani ilçesine gitti. Bu sırada yoğun yağış nedeniyle demiryollarının aşındığını gören yetkililer, bu durumu fotoğraflayıp ikinci bir Çorlu vakasının yaşanmaması için ilgili kuruma bilgi verdi. TCDD yetkilileri, kısa sürede olay yerine giderek zarar gören menfez ve demiryolunda çalışma yaptı. Görevlilerin çalışması sonrası hat tekrar kullanılabilir hale getirildi.

“Gözden uzak yerler risk teşkil ediyor”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İMO Diyarbakır Şube Başkanı Nihat Noyan, olay yerinden tesadüfen geçtiklerini söyledi. Noyan, “Orayla tesadüfen karşılaştık ve görüntüsünü aldık. Daha önce yağışlardan dolayı ani sel olayları oldu ve Çorlu'da tren kazası facia ile sonuçlandı. Tabii bu olaylar hassasiyet oranını arttırdı. Biz de endişelendik, bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını temenni ederek endişeyle fotoğrafladık, yetkili kişileri ve kurumları bu konuda duyarlı davranmaya ve görevlerini yapmalarına yönelik çağrımız oldu. Sağ olsunlar 24 saat içerisinde çağrımıza cevap verdiler.

Biz de gidip olay yerinde hasar boyutunu görmek istedik. İlgili kurumdan bizi aradılar ve müdahale edildiği yönünde bilgilendirdiler. Biz gittiğimizde personeller çalışıyordu. Menfez yağıştan etkilenmişti. Bundan sonra ciddi su birikintisi olmuştu, bu da rayları aşarak ray platformuna zarar vermeye başlamıştı, ciddi anlamda aşınma oluşmuştu. Bu aşınma menfez çevresinde olmasından dolayı da ayrıca bir sıkıntı. Gittiğimizde müdahale etmeye başlamışlardı, biz de önerilerimizi paylaştık. Hat aktif olarak çalışıyor, sürekli kullanılan bir hat. İşin ilginç kısmı, bölge gözden uzak bir bölge. Demek ki gözle görülmeyen, gözden uzak olan yerler risk teşkil ediyor. İyi bir kontrol sonucu bu yerler tespit edilip, onarılma çalışması yapılabilir” dedi. 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetmiş, 124 kişi de yaralanmıştı.

DİYARBAKIR (İHA)