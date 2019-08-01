31 Temmuz Sayısal Loto sonuçları: İkinci devir!

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 7, 19, 20, 26, 30 ve 37 olarak belirlendi. Büyük ikramiyeyi ise kazanan olmadı. Sayısal Loto'da sonuçlara göre 6 bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Sayısal Loto oyununun 1240. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 37 bin 480 lira 51 kuruş devretti.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ardından belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 31 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 7 – 19 – 20 – 26 – 30 – 37