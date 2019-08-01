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31 Temmuz Sayısal Loto sonuçları: İkinci devir!

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar...

07:29 -
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31 Temmuz Sayısal Loto sonuçları: İkinci devir!

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 7, 19, 20, 26, 30 ve 37 olarak belirlendi. Büyük ikramiyeyi ise kazanan olmadı. Sayısal Loto'da sonuçlara göre 6 bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Sayısal Loto oyununun 1240. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 37 bin 480 lira 51 kuruş devretti.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ardından belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 31 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 7 – 19 – 20 – 26 – 30 – 37

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Son güncelleme: android-time 07:42 01.08.2019
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