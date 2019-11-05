İkinci yargı paketi ne zaman, af yasası içinde olacak mı?

TBMM 1. yargı paketi kabul edildi fakat içinde af yasası düzenlemesi yer almadı. Yüzbinlerce mahkum ve ailesi af yasasının ne zaman çıkacağını merak ediyor. AKP Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılan açıklamalar af yasasının 2. yargı paketi ile gelebileceğini gösteriyor.

“AF DEĞİL İNFAZ SİSTEMİ…”

MHP’nin af teklifine ilişkin Çelik, “Bu konuda büyük bir hassasiyet var. Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. Karşılıklı olarak çalışılıyor, AK Parti kendi çalışmasına henüz son noktayı koymadı. Biz bir defaya mahsus bir ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız. ‘Bir defaya mahsus bir ceza indirimi verelim’ demenin başka semptomları olduğunu geçmişteki bir takım örneklerinden gördük. Bunun yerine bir sistem değişikliği en mantıklı yoldur. Mevcut durumda bir cezasızlık algısı gibi bir durum söz konusu olmamalıdır” dedi.

Çelik, konuşmasının sonunda KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a Barış Pınarı Harekatı'na verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür etti.

MHP’DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter adresinden ‘Şartlı Ceza İndirimi’ kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Yıldız, “Şartlı ceza indirimi kanun teklifinin yasalaşması halinde, ilk etapta 93 bin kişi, zaman içinde 36 bin olmak üzere toplamda 129 bin kişi tahliye olur. 14 Eylül tarihi itibariyle cezaevinde toplam hükümlü ve tutuklu 284 bin 624 kişi bulunmaktadır. Ülkemizdeki adli hakikat budur” ifadelerini kullandı.

AKP, başlangıçta 2. yargı paketi içinde yer alması planlanan infaz düzenlemesi konusundaki kararını netleştirdi. AKP kaynakları, gerek cezaevindeki doluluk, gerekse kamuoyunda oluşan beklenti nedeniyle, sürecin uzamaması için de ayrı bir düzenleme yapılmasının planlandığını belirtiyorlar.

Söz konusu çalışma, daha önce TBMM’ye, kamuoyunda “af” olarak nitelendirilen “şartlı ceza indirimi” teklifi sunan Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP’nin de bilgisi dahilinde yürütülüyor.

AKP kaynakları, yapılacak düzenlemenin, MHP’nin, hala Meclis’te bekleyen “şartlı ceza indirimi” teklifi gibi bir kereye özgü değil, infaz indirimi ve denetimli serbestlik koşullarında kalıcı yasal düzenleme içerdiğine dikkat çekiyorlar.

Düzenlemenin, son anda bir değişiklik olmazsa, yılbaşından önce TBMM’den geçirilmesi hedefleniyor.

NAFAKA DÜZENLEMESİ DE İNFAZ PAKETİNDE

Öte yandan, nafaka düzenlemesinin de ikinci yargı paketinde yer alması bekleniyor. Nafakanın 2 yıldan az olmamak şartıyla, evlilik süresi kadar nafaka verilmesi öngörülüyor.

MUHALEFETLE ORTAK KONSENSÜS

AKP ve MHP´li kurmayları, ikinci yargı paketi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın onay vermesi halinde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli´nin de taslak metninin son şeklini görmesinden sonra muhalefet partilerinin görüşüne sunulacak. AK Parti, birinci yargı paketinde olduğu gibi ikinci yargı paketini de muhalefet partileri ile uzlaşarak geçirmeyi planlıyor. Paketin, Kasım ayı ya da 2020´nin Ocak ayında Meclis takvimine göre TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.