İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak? Af yasası çıkacak mı?

AKP, 1. yargı paketinin TBMM’de kabul edilmesinin ardından, uzun süredir kamuoyunda tartışılan “infaz indirimi” düzenlemesini öncelikli gündemine aldı. Bir süredir Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı düzenlemenin, bundan sonra getirilmesi düşünülen yargı paketleri içinde değil, ayrı bir düzenleme olarak Meclis’ten geçirilmesi planlanıyor. İşte af yasası ve ikinci yargı paketi hakkında merak edilenler…

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN?

AKP, başlangıçta 2. yargı paketi içinde yer alması planlanan infaz düzenlemesi konusundaki kararını netleştirdi. AKP kaynakları, gerek cezaevindeki doluluk, gerekse kamuoyunda oluşan beklenti nedeniyle, sürecin uzamaması için de ayrı bir düzenleme yapılmasının planlandığını belirtiyorlar.

Söz konusu çalışma, daha önce TBMM’ye, kamuoyunda “af” olarak nitelendirilen “şartlı ceza indirimi” teklifi sunan Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP’nin de bilgisi dahilinde yürütülüyor.

AKP kaynakları, yapılacak düzenlemenin, MHP’nin, hala Meclis’te bekleyen “şartlı ceza indirimi” teklifi gibi bir kereye özgü değil, infaz indirimi ve denetimli serbestlik koşullarında kalıcı yasal düzenleme içerdiğine dikkat çekiyorlar.

Düzenlemenin, son anda bir değişiklik olmazsa, yılbaşından önce TBMM’den geçirilmesi hedefleniyor.

KAÇ KİŞİ TAHLİYE OLACAK?

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Cezaevlerinde halen 280 bin civarında tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Temmuz 2019 verilerine göre Türkiye’de 353 cezaevi bulunuyor ve bunların toplam kapasitesi 218 bin.

Yapılacak infaz düzenlemesiyle, cezaevinden en az 38 bin kişinin tahliye olacağı hesaplanıyor.

AKP’li bir yetkili, üst sınırı şimdiden öngörmenin mümkün olmadığını belirtmekle birlikte 38 ile 40 bin arasında kişinin yasa çıkar çıkmaz tahliye olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.