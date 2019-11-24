İkramiye 5 milyonu aştı! İşte 23 Kasım Sayısal Loto sonuçları…

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto’da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Bu cumartesi de büyük ikramiye kazanmak isteyenler Sayısal Loto sonuçlarına odaklandı. Sonuçlar açıklandı fakat Sayısal Loto’da büyük ikramiyeyi bilen olmadı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 3, 20, 26, 27, 29, 33



