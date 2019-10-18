İktidar, 4 hamleyle harekete geçmeli

Trump yönetiminin Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu yaptırımların, ne dostluk, ne de NATO'daki ittifak anlayışıyla bağdaştığını ifade eden Türk, “Türkiye'nin Suriye topraklarına girmek zorunda kalması, meşru savunma hakkını kullanmasından ibarettir” diye konuştu.

İşte Milli Savunma eski Bakanı Hikmet Sami Türk’ün hükümete çağrısı:

1 – ABD'nin Ortadoğu'daki operasyonlarını yönettiği İncirlik Üssü derhal kapatılsın.

2 – Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Washington'a yapacağı ziyareti iptal etsin.

3 – ABD vatandaşlarına vize konulsun. Türkiye'ye geliş amaçları mutlaka sorgulansın.

4 – ABD mallarından alınan gümrük vergisi acilen yükseltilsin.