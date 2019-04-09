“İktidar seçimle el değiştirmiyorsa, onun adı demokrasi olmaz”

CHP'li Çakırözer, geçtiğimiz haftayı, İstanbul'da oyların yeniden sayıldığı sandıkların başında geçirdi. Pek çok ilçe seçim kurulunda nöbet tutan Çakırözer, “CHP milletvekilleri, CHP'nin il örgütleri, avukatların yanı sıra partili olsun veya olmasın gönüllüler büyük bir mücadele verdi. Bu vatandaşlık görevini hakkıyla yerine getiren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HALK BİR KARAR VERDİ

Sandık nöbetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakırözer, yapılan sayımların sonucu değiştirmediğini, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını artık alması gerektiğini vurguladı. İstanbul'un 39 ilçesinde yeniden sayımı talebinin YSK'nin gündeminde olduğunu hatırlatan Çakırözer; demokrasilerde hem yerelde, hem genelde iktidarların seçimle el değiştirmesi gerektiğini belirtti. Çakırözer, “İktidarlar seçimle el değiştirmiyorsa, onun adı demokrasi olmaz. Halk bir karar verdi. Bu karara uyulmasını bekliyoruz” dedi.