”Yasa Bursa’da farklı İstanbul’da farklı mı?”

Bursa İl Seçim Kurulu, CHP ve İYİ Parti hukukçularının İnegöl, Osmangazi-1 ve Mustafakemalpaşa’daki geçersiz oyların yeniden sayılması talebini reddetti.

CHP Bursa il başkanı Hüseyin Akkuş, Bursa İl Seçim Kurulu'nun reddedilen 3 ayrı taleplerini gerekçesinde; ‘Mühürlü torbaların il seçim kuruluna getirilerek inceleme yapıldığı', ‘…geçersiz sayılan oylar ile geçerli ve geçersiz oyların oy kullanan seçmen sayısına denk olduğu, oyların siyasi partilere dağılımının tutanaklara doğru olarak geçirildiği, sayım döküm cetvelleri ile uyuştuğu' ve ‘Sonucu değiştirmeyeceği' olduğunu açıkladı.

YASA BURSA’DA FARKLI, İSTANBUL’DA FARKLI MI?

İstanbul’da iktidar partisinin yeniden sayım taleplerinin hepsini kabul etiğini belirterek, YSK veya il-ilçe seçim kurullarının muhalefet partilerinin itirazlarında farklı yol izlediği gözden kaçmıyor diyen Akkuş, “Kanun aynı kanun ama farklı illerde, itiraz edene göre farklı uygulamaların olması, adalet duygusunu zedelemekten başka bir sonuca ulaşmamaktadır. Uygulamaları izlemeye devam edeceğiz” dedi.

“MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Millet ittifakının CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “İl Seçim Kurulu’na yaptığımız başvuru da ‘beklendiği üzere' reddedildi. Ama mücadeleyi bırakacak değiliz. Şimdi sırada Yüksek Seçim Kurulu var” şeklinde konuştu.

Bozbey, daha öncede “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde YSK tarafından açıklanan sonuçlarla bizim elimizdeki veriler arasında tutarsızlıklar tespit edildi” demişti.



NE OLMUŞTU?

YSK Bursa verilerine göre; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, 2 milyon 176 bin 696 seçmenden 1 milyon 869 bin 50 kişisi sandığa gitti. 6 bin 841 sandığın bulunduğu Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde 58 bin 666 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 898 bin 351 oy alarak yüzde 49.62 oy oranıyla AKP'nin adayı Alinur Aktaş, 850 bin 616 oy alarak yüzde 46.66 oy alan Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mustafa Bozbey'i geride bıraktı.