İl dışı tayin takvimi 2019: İl dışı tayinler ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenler eğer bulundukları ilden farklı bir ile atanmak istiyorsa başvuru sürecini yakından takip etmesi gerekiyor. İl dışı tayin başvuruları için kısa bir süre kaldı. Atama sonuçları www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak. İşte MEB tarafından açıklanan 2019 il dışı tayin takvimi…

MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri Başvurular 14-20 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 24 Haziran’da sonuçlandırılacak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebilecekler. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirme başvuruları Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurularına ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra değerlendirmeye alınacak. Bu kapsamda yapılan başvurular da 25 Haziran’da sonuçlandırılacak.