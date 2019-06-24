MEB, il dışı tayin sonuçları açıklandı! İşte 2019 il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı

MEB il dışı atama sonuçlarını erişime açtı. Öğretmenlerin 2019 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı. İşte il dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı…

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI 2019

İL DIŞI ATAMA KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

İL DIŞI TAYİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebilecekler. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirme başvuruları Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurularına ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra değerlendirmeye alınacak. Bu kapsamda yapılan başvurular da 25 Haziran’da sonuçlandırılacak.

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