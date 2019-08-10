Bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde bayram namazı saat kaçta?

Kurban Bayramı'na saatler kaldı, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazıyla başlamak isteyen binlerce inanan vatandaşımız merakla kendi illerindeki bayram namazı saatlerini merak ediyor. Memleketlerine gidenler hazırlıksız yakalanmamak için Diyanet il il, şehir şehir bayram namazı vakitlerinden memleketindeki Kurban Bayramı saatini öğrenmek istiyor. Haberimizden İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sivas, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Trabzon ve il il bayram namazı vakitleri öğrenebilirsiniz.

İL İL İLÇE İLÇE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adana: 06.27, Adıyaman: 06.14, Afyon: 06.44, Ağrı: 05.53, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.20, Ankara: 06.33, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.52, Artvin:05.55, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.53, Bartın: 06.33, Batman: 06.03, Bayburt: 06.03, Bilecik: 06.44, Bingöl: 06.04, Bitlis: 05.58, Bolu: 06.37, Burdur: 06.47, Bursa: 06.48, Çanakkale: 06.59, Çankırı: 06.29, Çorum: 06.24, Denizli: 06.51, Diyarbakır: 06.06, Düzce: 06.38, Edirne: 06.56, Elazığ: 06.09, Erzincan: 06.07, Erzurum: 05.59, Eskişehir: 06.43, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.09, Gümüşhane: 06.06, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.48, Isparta: 06.45, İstanbul: 06.47, İzmir: 06.58, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.32, Karaman: 06.36, Kars: 05.51, Kastamonu: 06.27, Kayseri: 06.24, Kırıkkale: 06.31, Kırklareli: 06.53, Kırşehir: 06.29, Kilis: 06.21, Kocaeli: 06.43, Konya: 06.37, Kütahya: 06.45, Malatya: 06.13, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.00, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.11, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.01, Sakarya: 06.41, Samsun: 06.17, Siirt: 06.00, Sinop: 06.21, Sivas: 06.17, Şanlıurfa: 06.13, Şırnak: 05.58, Tekirdağ: 06.53, Tokat: 06.18, Trabzon: 06.04, Tunceli: 06.07, Uşak: 06.49, Van: 05.53, Yalova: 06.46, Yozgat: 06.25, Zonguldak: 06.35.”

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilir.

“Sübhaneke” okunur.

Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincide iki yana bırakılır. Üçüncü tekbirde ise eller bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir zamlı sure okur ve beraberce rükuya gidilir.Rüku ve secdeler yapılarak ayağı kalkılır ve eller baglanır.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve zamlı sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncü tekbirde eller yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Daha sonra da secde yapılır.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.



ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Başkent Ankara’da vatandaşlar bayram namazını Diyanet’in belirlediği saat olan 06:33’de kılacak.

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul’da vatandaşlar bayram namazını Diyanet’in belirlediği saat olan 06:47’de kılacak.

İZMİR KURBAN BAYRAMI NAMAZI VAKTİ

İzmir'de vatandaşlar bayram namazını Diyanet’in belirlediği saat olan 06:58’de kılacak.