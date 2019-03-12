İl il ilçe ilçe HDP belediye başkan adayları listesi

2019 yerel seçimleri HDP belediye başkan adayları isim listesi belli oldu. 31 Mart’ta HDP her il ve ilçeden olmasa da bazı il ve ilçelerden belediye başkan adayı gösterdi. Haberimizde il il ve ilçe ilçe Belediye başkan adayları aday listesi haberimizde.

HDP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Erkan Karataş HDP Adıyaman Kömür Belediye Başkan Adayı Zilan Erbay HDP Adıyaman Kömür Belediye Başkan Adayı Baran Öztürk HDP Ağrı Tutak Belediye Başkan Adayı Betül Yaşar HDP Ağrı Taşlıçay Belediye Başkan Adayı Cesim Çakan HDP Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı Derya Oğul HDP Ağrı Eleşkirt Belediye Başkan Adayı Emrah Kılıç HDP Ağrı Patnos Belediye Başkan Adayı Hazal Aras HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkan Adayı İhsan Yenigün HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkan Adayı Müşerref Geçer HDP Ağrı Patnos Belediye Başkan Adayı Rıfat Yerlikaya HDP Ağrı Eleşkirt Belediye Başkan Adayı Selma Şahin HDP Ağrı Tutak Belediye Başkan Adayı Yıldız Acar HDP Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı Nizamettin Öztürk HDP Ardahan Göle Belediye Başkan Adayı Abdulkerim Kaya HDP Batman Gercüş Belediye Başkan Adayı Ayhan Eren HDP Batman Kozluk Belediye Başkan Adayı Felek Özbek HDP Batman Beşiri Belediye Başkan Adayı Fırat Karabulut HDP Batman Kozluk Bekirhan Belediye Başkan Adayı Gülistan Sönük HDP Batman Kozluk Bekirhan Belediye Başkan Adayı Hatice Taş HDP Batman Beşiri İkiköprü Belediye Başkan Adayı Mehmet Demir HDP Batman Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk HDP Batman Beşiri Belediye Başkan Adayı Nazime Avcı HDP Batman Kozluk Belediye Başkan Adayı Osman Karabulut HDP Batman Beşiri İkiköprü Belediye Başkan Adayı Songül Korkmaz HDP Batman Belediye Başkan Adayı Zeynep Aslan HDP Batman Gercüş Belediye Başkan Adayı Ayşe Kaya HDP Bingöl Solhan Belediye Başkan Adayı Evin Özen HDP Bingöl Karlıova Belediye Başkan Adayı M. Sıdık Çeliker HDP Bingöl Solhan Belediye Başkan Adayı Özkan Bingöl HDP Bingöl Karlıova Belediye Başkan Adayı Sadullah Ürkün HDP Bingöl Genç Belediye Başkan Adayı Şefika Doğan HDP Bingöl Genç Belediye Başkan Adayı Belgin Korkmaz HDP Bitlis Mutki Belediye Başkan Adayı Dilek Aslan HDP Bitlis Hizan Belediye Başkan Adayı Erkan Çetin HDP Bitlis Hizan Belediye Başkan Adayı Faruk İşler HDP Bitlis Belediye Başkan Adayı Habip Yeşiltepe HDP Bitlis Tatvan Belediye Başkan Adayı İrfan Hülagü HDP Bitlis Mutki Belediye Başkan Adayı Leyla Aslanargın HDP Bitlis Ahlat Belediye Başkan Adayı Serap Çakmak HDP Bitlis Tatvan Belediye Başkan Adayı Zekiye İlbasan HDP Bitlis Belediye Başkan Adayı Abbas Hilmi Azizoğlu HDP Diyarbakır Silvan Belediye Başkan Adayı Adnan Selçuk Mızraklı HDP Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Ahmet Çevik HDP Diyarbakır Hazro Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya HDP Diyarbakır Ergani Belediye Başkan Adayı Belgin Diken HDP Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan Adayı Cemal Özdemir HDP Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı Cemal Satı HDP Diyarbakır Hani Belediye Başkan Adayı Fatma Ay HDP Diyarbakır Kulp Belediye Başkan Adayı Felat Aygören HDP Diyarbakır Dicle Belediye Başkan Adayı Filiz Buluttekin HDP Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı Gülistan Ekti HDP Diyarbakır Hazro Belediye Başkan Adayı Gülistan Ensarioğlu HDP Diyarbakır Eğil Belediye Başkan Adayı Gülşen Özer HDP Diyarbakır Bismil Belediye Başkan Adayı Hülya Alökmen Uyanık HDP Diyarbakır Belediye Başkan Adayı İbrahim Çiçek HDP Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan Adayı Kasım Pervane HDP Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkan Adayı Kezban Yılmaz HDP Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan Adayı Makbule Çakın HDP Diyarbakır Çermik Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Ay HDP Diyarbakır Kulp Belediye Başkan Adayı Meryem Yıldız HDP Diyarbakır Ergani Belediye Başkan Adayı Muharrem Sahin HDP Diyarbakır Çermik Belediye Başkan Adayı Mustafa Akkul HDP Diyarbakır Eğil Belediye Başkan Adayı Naşide Toprak HDP Diyarbakır Silvan Belediye Başkan Adayı Necati Pirinççioğlu HDP Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan Adayı Necla Tamriş HDP Diyarbakır Çınar Belediye Başkan Adayı Orhan Ayaz HDP Diyarbakır Bismil Belediye Başkan Adayı Ozan Kardaş HDP Diyarbakır Çınar Belediye Başkan Adayı Rojda Nazlıer HDP Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkan Adayı Salime Zingil HDP Diyarbakır Lice Belediye Başkan Adayı Tarık Mercan HDP Diyarbakır Lice Belediye Başkan Adayı Yasemin Üçer HDP Diyarbakır Dicle Belediye Başkan Adayı Zeyyat Ceylan HDP Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı Zübeyde Zümrüt HDP Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı Bekir Polat HDP Elazığ Karakoçan Sarıcan Belediye Başkan Adayı Mahmut Ercan HDP Elazığ Karakoçan Belediye Başkan Adayı Mihriban Tağtekin HDP Elazığ Karakoçan Sarıcan Belediye Başkan Adayı Serap Doğan Mutlu HDP Elazığ Karakoçan Belediye Başkan Adayı Özlem Demir HDP Erzincan Çağlayan Belediye Başkan Adayı Veli Pınar HDP Erzincan Çağlayan Belediye Başkan Adayı Barış Kemaloğlu HDP Erzurum Belediye Başkan Adayı Bedir Fırat HDP Erzurum Hınıs Belediye Başkan Adayı Burhanettin Şahin HDP Erzurum Karayazı Belediye Başkan Adayı Halit Oğun HDP Erzurum Karaçoban Belediye Başkan Adayı Melike Göksu HDP Erzurum Karayazı Belediye Başkan Adayı Müzahit Karakuş HDP Erzurum Tekman Belediye Başkan Adayı Nurcan Felekoğlu HDP Erzurum Hınıs Belediye Başkan Adayı Remziye Sönmez HDP Erzurum Karaçoban Belediye Başkan Adayı Yanes Çelik HDP Erzurum Tekman Belediye Başkan Adayı Cihan Kahraman HDP Hakkari Belediye Başkan Adayı Ebubekir Kanat HDP Hakkari Çukurca Belediye Başkan Adayı Emin Bulgan HDP Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Belediye Başkan Adayı Felem Aker HDP Hakkari Şemdinli Belediye Başkan Adayı Gülcan Ceylan HDP Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Belediye Başkan Adayı Hividar Ertunç HDP Hakkari Çukurca Belediye Başkan Adayı İrfan Sarı HDP Hakkari Yüksekova Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık HDP Hakkari Yüksekova Esendere Belediye Başkan Adayı Remziye Yaşar HDP Hakkari Yüksekova Belediye Başkan Adayı Sami Beşer HDP Hakkari Şemdinli Belediye Başkan Adayı Seher Kadiroğlu Ataş HDP Hakkari Belediye Başkan Adayı Semra Aktan HDP Hakkari Yüksekova Esendere Belediye Başkan Adayı Ayşe Aras HDP Iğdır Tuzluca Belediye Başkan Adayı Eylem Çelik HDP Iğdır Belediye Başkan Adayı Hasan Sefa HDP Iğdır Halfeli Belediye Başkan Adayı Kemal Savaş HDP Iğdır Tuzluca Belediye Başkan Adayı Yaşar Akkuş HDP Iğdır Belediye Başkan Adayı Ayhan Bilgen HDP Kars Belediye Başkan Adayı Çiğdem Özlü HDP Kars Kağızman Belediye Başkan Adayı Ebubekir Erkmen HDP Kars Digor Dağpınar Belediye Başkan Adayı Guljin Kaya HDP Kars Digor Belediye Başkan Adayı Hatice Orhankazi HDP Kars Belediye Başkan Adayı Memet Alkan HDP Kars Kağızman Belediye Başkan Adayı Mustafa Özyağcı HDP Kars Digor Belediye Başkan Adayı Münevver Subaşı HDP Kars Digor Dağpınar Belediye Başkan Adayı Yaşar Aras HDP Kars Sarıkamış Belediye Başkan Adayı Zeynep Celik HDP Kars Sarıkamış Belediye Başkan Adayı İlhan Yıldız HDP Malatya Arguvan Belediye Başkan Adayı Seda Gültutan HDP Malatya Arguvan Belediye Başkan Adayı Ahmet İnci HDP Mardin Dargeçit Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk HDP Mardin Belediye Başkan Adayı Ferhat Kut HDP Mardin Nusaybin Belediye Başkan Adayı Figen Altındağ HDP Mardin Belediye Başkan Adayı İbrahim Çoko HDP Mardin Mazıdağı Belediye Başkan Adayı Mehmet Şerif Kıran HDP Mardin Derik Belediye Başkan Adayı Mevlüde Çelebi HDP Mardin Dargeçit Belediye Başkan Adayı Mülkiye Esmez HDP Mardin Derik Belediye Başkan Adayı Nalan Özaydın HDP Mardin Mazıdağı Belediye Başkan Adayı Nilüfer Elik Yılmaz HDP Mardin Kızıltepe Belediye Başkan Adayı Nurettin Turgay HDP Mardin Artuklu Belediye Başkan Adayı Osman Demirci HDP Mardin Midyat Belediye Başkan Adayı Rezan Tasman HDP Mardin Midyat Belediye Başkan Adayı Salih Kuday HDP Mardin Kızıltepe Belediye Başkan Adayı Semire Nergiz HDP Mardin Nusaybin Belediye Başkan Adayı Adnan Topçu HDP Muş Bulanık Belediye Başkan Adayı Erdal Çakar HDP Muş Malazgirt Belediye Başkan Adayı Eylem Suruca HDP Muş Bulanık Belediye Başkan Adayı Gıyasettin Aydemir HDP Muş Varto Belediye Başkan Adayı Gülay Çelik HDP Muş Malazgirt Belediye Başkan Adayı Sırrı Sakık HDP Muş Belediye Başkan Adayı Sibel Genç HDP Muş Belediye Başkan Adayı Ülkü Baytaş HDP Muş Varto Belediye Başkan Adayı Abdulkerim Polat HDP Siirt Kurtalan Kayabağlar Belediye Başkan Adayı Baran Akgül HDP Siirt Kurtalan Belediye Başkan Adayı Dijvar Ulaş HDP Siirt Pervari Beğendik Belediye Başkan Adayı Esmer Baran HDP Siirt Kurtalan Belediye Başkan Adayı Hekim Duva HDP Siirt Baykan Belediye Başkan Adayı Hevin Kınay HDP Siirt Baykan Ziyaret Belediye Başkan Adayı Hüsnü Sevimli HDP Siirt Baykan Ziyaret Belediye Başkan Adayı Netice Petek HDP Siirt Kurtalan Kayabağlar Belediye Başkan Adayı Özden Yılmaz HDP Siirt Baykan Belediye Başkan Adayı Serhat Çiçek HDP Siirt Gökçebağ Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Çiftçi HDP Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan Adayı Emel Çiftyürek HDP Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan Adayı Emine Çetiner HDP Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı Fatma Korkmaz HDP Şanlıurfa Birecik Belediye Başkan Adayı Hakan Arıcı HDP Şanlıurfa Birecik Belediye Başkan Adayı Hıdır Oktay HDP Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkan Adayı Servet Kılıç HDP Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkan Adayı Turan Tüysüz HDP Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı Adalet Fidan HDP Şırnak Silopi Belediye Başkan Adayı Ahmet İmre HDP Şırnak Güçlükonak Fındık Belediye Başkan Adayı Asiye Arslan HDP Şırnak İdil Sırtköy Belediye Başkan Adayı Berivan Kutlu HDP Şırnak Cizre Belediye Başkan Adayı Cahit Özkan HDP Şırnak Beytüşşebap Belediye Başkan Adayı Dursun Çakır HDP Şırnak Kumçatı Belediye Başkan Adayı Feride Yaman HDP Şırnak Uludere Belediye Başkan Adayı Hişyar Uysal HDP Şırnak Belediye Başkan Adayı M. Emin Kılıç HDP Şırnak Güçlükonak Belediye Başkan Adayı Mehmet Ballicak HDP Şırnak İdil Sırtköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Ziriğ HDP Şırnak Cizre Belediye Başkan Adayı Musa Sidar HDP Şırnak Balveren Belediye Başkan Adayı Niyazi Çevrim HDP Şırnak İdil Belediye Başkan Adayı Nurcan Altürk HDP Şırnak Belediye Başkan Adayı Sabiha Akdağ HDP Şırnak Beytüşşebap Belediye Başkan Adayı Selahattin Ürün HDP Şırnak Uludere Belediye Başkan Adayı Sevim İmre HDP Şırnak Güçlükonak Fındık Belediye Başkan Adayı Songül Erdem HDP Şırnak İdil Belediye Başkan Adayı Sülayman Şavluk HDP Şırnak Silopi Belediye Başkan Adayı Zahide Erk HDP Şırnak Balveren Belediye Başkan Adayı Zilan Ecevit HDP Şırnak Güçlükonak Belediye Başkan Adayı Zozan Aksu HDP Şırnak Kumçatı Belediye Başkan Adayı Ayşe Minaz HDP Van Tuşba Belediye Başkan Adayı Azim Yacan HDP Van İpekyolu Belediye Başkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan HDP Van Belediye Başkan Adayı Caziye Duman HDP Van Saray Belediye Başkan Adayı Dilan Öğrenci HDP Van Özalp Belediye Başkan Adayı Erkan Acar HDP Van Başkale Belediye Başkan Adayı Faruk Demir HDP Van Çaldıran Belediye Başkan Adayı Garip Aykut HDP Van Bahçesaray Belediye Başkan Adayı Gülcan Kaçmaz Sağyiğit HDP Van Edremit Belediye Başkan Adayı Gülistan Önver HDP Van Bahçesaray Belediye Başkan Adayı Kemal Güler HDP Van Gürpınar Belediye Başkan Adayı Leyla Atsak HDP Van Çaldıran Belediye Başkan Adayı Leyla Balkan HDP Van Muradiye Belediye Başkan Adayı Mahmut Pala HDP Van Erciş Belediye Başkan Adayı Melek Arapoğlu HDP Van Gevaş Belediye Başkan Adayı Mustafa Avcı HDP Van Belediye Başkan Adayı Rojbin Akdağ HDP Van Gürpınar Belediye Başkan Adayı Seyfettin İtha HDP Van Edremit Belediye Başkan Adayı Şahabettin Bilmez HDP Van Saray Belediye Başkan Adayı Şehzade Kurt HDP Van İpekyolu Belediye Başkan Adayı Şengül Polat HDP Van Başkale Belediye Başkan Adayı Veysi Şeker HDP Van Gevaş Belediye Başkan Adayı Yakup Almaç HDP Van Özalp Belediye Başkan Adayı Yıldız Çetin HDP Van Erciş Belediye Başkan Adayı Yılmaz Berki HDP Van Tuşba Belediye Başkan Adayı Yılmaz Şalan HDP Van Muradiye Belediye Başkan Adayı