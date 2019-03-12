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İl il ilçe ilçe HDP belediye başkan adayları listesi

HDP'nin il ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu. HDP'de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayları Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık oldu. İşte il il ilçe ilçe belediye başkan adayları listesi...

14:48 -
Haberler Gündem
İl il ilçe ilçe HDP belediye başkan adayları listesi

2019 yerel seçimleri HDP belediye başkan adayları isim listesi belli oldu. 31 Mart’ta HDP her il ve ilçeden olmasa da bazı il ve ilçelerden belediye başkan adayı gösterdi. Haberimizde il il ve ilçe ilçe Belediye başkan adayları aday listesi haberimizde.

HDP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Erkan KarataşHDP Adıyaman Kömür Belediye Başkan Adayı
Zilan ErbayHDP Adıyaman Kömür Belediye Başkan Adayı
Baran ÖztürkHDP Ağrı Tutak Belediye Başkan Adayı
Betül YaşarHDP Ağrı Taşlıçay Belediye Başkan Adayı
Cesim ÇakanHDP Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı
Derya OğulHDP Ağrı Eleşkirt Belediye Başkan Adayı
Emrah KılıçHDP Ağrı Patnos Belediye Başkan Adayı
Hazal ArasHDP Ağrı Diyadin Belediye Başkan Adayı
İhsan YenigünHDP Ağrı Diyadin Belediye Başkan Adayı
Müşerref GeçerHDP Ağrı Patnos Belediye Başkan Adayı
Rıfat YerlikayaHDP Ağrı Eleşkirt Belediye Başkan Adayı
Selma ŞahinHDP Ağrı Tutak Belediye Başkan Adayı
Yıldız AcarHDP Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı
Nizamettin ÖztürkHDP Ardahan Göle Belediye Başkan Adayı
Abdulkerim KayaHDP Batman Gercüş Belediye Başkan Adayı
Ayhan ErenHDP Batman Kozluk Belediye Başkan Adayı
Felek ÖzbekHDP Batman Beşiri Belediye Başkan Adayı
Fırat KarabulutHDP Batman Kozluk Bekirhan Belediye Başkan Adayı
Gülistan SönükHDP Batman Kozluk Bekirhan Belediye Başkan Adayı
Hatice TaşHDP Batman Beşiri İkiköprü Belediye Başkan Adayı
Mehmet DemirHDP Batman Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÖztürkHDP Batman Beşiri Belediye Başkan Adayı
Nazime AvcıHDP Batman Kozluk Belediye Başkan Adayı
Osman KarabulutHDP Batman Beşiri İkiköprü Belediye Başkan Adayı
Songül KorkmazHDP Batman Belediye Başkan Adayı
Zeynep AslanHDP Batman Gercüş Belediye Başkan Adayı
Ayşe KayaHDP Bingöl Solhan Belediye Başkan Adayı
Evin ÖzenHDP Bingöl Karlıova Belediye Başkan Adayı
M. Sıdık ÇelikerHDP Bingöl Solhan Belediye Başkan Adayı
Özkan BingölHDP Bingöl Karlıova Belediye Başkan Adayı
Sadullah ÜrkünHDP Bingöl Genç Belediye Başkan Adayı
Şefika DoğanHDP Bingöl Genç Belediye Başkan Adayı
Belgin KorkmazHDP Bitlis Mutki Belediye Başkan Adayı
Dilek AslanHDP Bitlis Hizan Belediye Başkan Adayı
Erkan ÇetinHDP Bitlis Hizan Belediye Başkan Adayı
Faruk İşlerHDP Bitlis Belediye Başkan Adayı
Habip YeşiltepeHDP Bitlis Tatvan Belediye Başkan Adayı
İrfan HülagüHDP Bitlis Mutki Belediye Başkan Adayı
Leyla AslanargınHDP Bitlis Ahlat Belediye Başkan Adayı
Serap ÇakmakHDP Bitlis Tatvan Belediye Başkan Adayı
Zekiye İlbasanHDP Bitlis Belediye Başkan Adayı
Abbas Hilmi AzizoğluHDP Diyarbakır Silvan Belediye Başkan Adayı
Adnan Selçuk MızraklıHDP Diyarbakır Belediye Başkan Adayı
Ahmet ÇevikHDP Diyarbakır Hazro Belediye Başkan Adayı
Ahmet KayaHDP Diyarbakır Ergani Belediye Başkan Adayı
Belgin DikenHDP Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan Adayı
Cemal ÖzdemirHDP Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı
Cemal SatıHDP Diyarbakır Hani Belediye Başkan Adayı
Fatma AyHDP Diyarbakır Kulp Belediye Başkan Adayı
Felat AygörenHDP Diyarbakır Dicle Belediye Başkan Adayı
Filiz BuluttekinHDP Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı
Gülistan EktiHDP Diyarbakır Hazro Belediye Başkan Adayı
Gülistan EnsarioğluHDP Diyarbakır Eğil Belediye Başkan Adayı
Gülşen ÖzerHDP Diyarbakır Bismil Belediye Başkan Adayı
Hülya Alökmen UyanıkHDP Diyarbakır Belediye Başkan Adayı
İbrahim ÇiçekHDP Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan Adayı
Kasım PervaneHDP Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkan Adayı
Kezban YılmazHDP Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan Adayı
Makbule ÇakınHDP Diyarbakır Çermik Belediye Başkan Adayı
Mehmet Emin AyHDP Diyarbakır Kulp Belediye Başkan Adayı
Meryem YıldızHDP Diyarbakır Ergani Belediye Başkan Adayı
Muharrem SahinHDP Diyarbakır Çermik Belediye Başkan Adayı
Mustafa AkkulHDP Diyarbakır Eğil Belediye Başkan Adayı
Naşide ToprakHDP Diyarbakır Silvan Belediye Başkan Adayı
Necati PirinççioğluHDP Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan Adayı
Necla TamrişHDP Diyarbakır Çınar Belediye Başkan Adayı
Orhan AyazHDP Diyarbakır Bismil Belediye Başkan Adayı
Ozan KardaşHDP Diyarbakır Çınar Belediye Başkan Adayı
Rojda NazlıerHDP Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkan Adayı
Salime ZingilHDP Diyarbakır Lice Belediye Başkan Adayı
Tarık MercanHDP Diyarbakır Lice Belediye Başkan Adayı
Yasemin ÜçerHDP Diyarbakır Dicle Belediye Başkan Adayı
Zeyyat CeylanHDP Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı
Zübeyde ZümrütHDP Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı
Bekir PolatHDP Elazığ Karakoçan Sarıcan Belediye Başkan Adayı
Mahmut ErcanHDP Elazığ Karakoçan Belediye Başkan Adayı
Mihriban TağtekinHDP Elazığ Karakoçan Sarıcan Belediye Başkan Adayı
Serap Doğan MutluHDP Elazığ Karakoçan Belediye Başkan Adayı
Özlem DemirHDP Erzincan Çağlayan Belediye Başkan Adayı
Veli PınarHDP Erzincan Çağlayan Belediye Başkan Adayı
Barış KemaloğluHDP Erzurum Belediye Başkan Adayı
Bedir FıratHDP Erzurum Hınıs Belediye Başkan Adayı
Burhanettin ŞahinHDP Erzurum Karayazı Belediye Başkan Adayı
Halit OğunHDP Erzurum Karaçoban Belediye Başkan Adayı
Melike GöksuHDP Erzurum Karayazı Belediye Başkan Adayı
Müzahit KarakuşHDP Erzurum Tekman Belediye Başkan Adayı
Nurcan FelekoğluHDP Erzurum Hınıs Belediye Başkan Adayı
Remziye SönmezHDP Erzurum Karaçoban Belediye Başkan Adayı
Yanes ÇelikHDP Erzurum Tekman Belediye Başkan Adayı
Cihan KahramanHDP Hakkari Belediye Başkan Adayı
Ebubekir KanatHDP Hakkari Çukurca Belediye Başkan Adayı
Emin BulganHDP Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Belediye Başkan Adayı
Felem AkerHDP Hakkari Şemdinli Belediye Başkan Adayı
Gülcan CeylanHDP Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Belediye Başkan Adayı
Hividar ErtunçHDP Hakkari Çukurca Belediye Başkan Adayı
İrfan SarıHDP Hakkari Yüksekova Belediye Başkan Adayı
Mustafa IşıkHDP Hakkari Yüksekova Esendere Belediye Başkan Adayı
Remziye YaşarHDP Hakkari Yüksekova Belediye Başkan Adayı
Sami BeşerHDP Hakkari Şemdinli Belediye Başkan Adayı
Seher Kadiroğlu AtaşHDP Hakkari Belediye Başkan Adayı
Semra AktanHDP Hakkari Yüksekova Esendere Belediye Başkan Adayı
Ayşe ArasHDP Iğdır Tuzluca Belediye Başkan Adayı
Eylem ÇelikHDP Iğdır Belediye Başkan Adayı
Hasan SefaHDP Iğdır Halfeli Belediye Başkan Adayı
Kemal SavaşHDP Iğdır Tuzluca Belediye Başkan Adayı
Yaşar AkkuşHDP Iğdır Belediye Başkan Adayı
Ayhan BilgenHDP Kars Belediye Başkan Adayı
Çiğdem ÖzlüHDP Kars Kağızman Belediye Başkan Adayı
Ebubekir ErkmenHDP Kars Digor Dağpınar Belediye Başkan Adayı
Guljin KayaHDP Kars Digor Belediye Başkan Adayı
Hatice OrhankaziHDP Kars Belediye Başkan Adayı
Memet AlkanHDP Kars Kağızman Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÖzyağcıHDP Kars Digor Belediye Başkan Adayı
Münevver SubaşıHDP Kars Digor Dağpınar Belediye Başkan Adayı
Yaşar ArasHDP Kars Sarıkamış Belediye Başkan Adayı
Zeynep CelikHDP Kars Sarıkamış Belediye Başkan Adayı
İlhan YıldızHDP Malatya Arguvan Belediye Başkan Adayı
Seda GültutanHDP Malatya Arguvan Belediye Başkan Adayı
Ahmet İnciHDP Mardin Dargeçit Belediye Başkan Adayı
Ahmet TürkHDP Mardin Belediye Başkan Adayı
Ferhat KutHDP Mardin Nusaybin Belediye Başkan Adayı
Figen AltındağHDP Mardin Belediye Başkan Adayı
İbrahim ÇokoHDP Mardin Mazıdağı Belediye Başkan Adayı
Mehmet Şerif KıranHDP Mardin Derik Belediye Başkan Adayı
Mevlüde ÇelebiHDP Mardin Dargeçit Belediye Başkan Adayı
Mülkiye EsmezHDP Mardin Derik Belediye Başkan Adayı
Nalan ÖzaydınHDP Mardin Mazıdağı Belediye Başkan Adayı
Nilüfer Elik YılmazHDP Mardin Kızıltepe Belediye Başkan Adayı
Nurettin TurgayHDP Mardin Artuklu Belediye Başkan Adayı
Osman DemirciHDP Mardin Midyat Belediye Başkan Adayı
Rezan TasmanHDP Mardin Midyat Belediye Başkan Adayı
Salih KudayHDP Mardin Kızıltepe Belediye Başkan Adayı
Semire NergizHDP Mardin Nusaybin Belediye Başkan Adayı
Adnan TopçuHDP Muş Bulanık Belediye Başkan Adayı
Erdal ÇakarHDP Muş Malazgirt Belediye Başkan Adayı
Eylem SurucaHDP Muş Bulanık Belediye Başkan Adayı
Gıyasettin AydemirHDP Muş Varto Belediye Başkan Adayı
Gülay ÇelikHDP Muş Malazgirt Belediye Başkan Adayı
Sırrı SakıkHDP Muş Belediye Başkan Adayı
Sibel GençHDP Muş Belediye Başkan Adayı
Ülkü BaytaşHDP Muş Varto Belediye Başkan Adayı
Abdulkerim PolatHDP Siirt Kurtalan Kayabağlar Belediye Başkan Adayı
Baran AkgülHDP Siirt Kurtalan Belediye Başkan Adayı
Dijvar UlaşHDP Siirt Pervari Beğendik Belediye Başkan Adayı
Esmer BaranHDP Siirt Kurtalan Belediye Başkan Adayı
Hekim DuvaHDP Siirt Baykan Belediye Başkan Adayı
Hevin KınayHDP Siirt Baykan Ziyaret Belediye Başkan Adayı
Hüsnü SevimliHDP Siirt Baykan Ziyaret Belediye Başkan Adayı
Netice PetekHDP Siirt Kurtalan Kayabağlar Belediye Başkan Adayı
Özden YılmazHDP Siirt Baykan Belediye Başkan Adayı
Serhat ÇiçekHDP Siirt Gökçebağ Belediye Başkan Adayı
Abdurrahman ÇiftçiHDP Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan Adayı
Emel ÇiftyürekHDP Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan Adayı
Emine ÇetinerHDP Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı
Fatma KorkmazHDP Şanlıurfa Birecik Belediye Başkan Adayı
Hakan ArıcıHDP Şanlıurfa Birecik Belediye Başkan Adayı
Hıdır OktayHDP Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkan Adayı
Servet KılıçHDP Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkan Adayı
Turan TüysüzHDP Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı
Adalet FidanHDP Şırnak Silopi Belediye Başkan Adayı
Ahmet İmreHDP Şırnak Güçlükonak Fındık Belediye Başkan Adayı
Asiye ArslanHDP Şırnak İdil Sırtköy Belediye Başkan Adayı
Berivan KutluHDP Şırnak Cizre Belediye Başkan Adayı
Cahit ÖzkanHDP Şırnak Beytüşşebap Belediye Başkan Adayı
Dursun ÇakırHDP Şırnak Kumçatı Belediye Başkan Adayı
Feride YamanHDP Şırnak Uludere Belediye Başkan Adayı
Hişyar UysalHDP Şırnak Belediye Başkan Adayı
M. Emin KılıçHDP Şırnak Güçlükonak Belediye Başkan Adayı
Mehmet BallicakHDP Şırnak İdil Sırtköy Belediye Başkan Adayı
Mehmet ZiriğHDP Şırnak Cizre Belediye Başkan Adayı
Musa SidarHDP Şırnak Balveren Belediye Başkan Adayı
Niyazi ÇevrimHDP Şırnak İdil Belediye Başkan Adayı
Nurcan AltürkHDP Şırnak Belediye Başkan Adayı
Sabiha AkdağHDP Şırnak Beytüşşebap Belediye Başkan Adayı
Selahattin ÜrünHDP Şırnak Uludere Belediye Başkan Adayı
Sevim İmreHDP Şırnak Güçlükonak Fındık Belediye Başkan Adayı
Songül ErdemHDP Şırnak İdil Belediye Başkan Adayı
Sülayman ŞavlukHDP Şırnak Silopi Belediye Başkan Adayı
Zahide ErkHDP Şırnak Balveren Belediye Başkan Adayı
Zilan EcevitHDP Şırnak Güçlükonak Belediye Başkan Adayı
Zozan AksuHDP Şırnak Kumçatı Belediye Başkan Adayı
Ayşe MinazHDP Van Tuşba Belediye Başkan Adayı
Azim YacanHDP Van İpekyolu Belediye Başkan Adayı
Bedia Özgökçe ErtanHDP Van Belediye Başkan Adayı
Caziye DumanHDP Van Saray Belediye Başkan Adayı
Dilan ÖğrenciHDP Van Özalp Belediye Başkan Adayı
Erkan AcarHDP Van Başkale Belediye Başkan Adayı
Faruk DemirHDP Van Çaldıran Belediye Başkan Adayı
Garip AykutHDP Van Bahçesaray Belediye Başkan Adayı
Gülcan Kaçmaz SağyiğitHDP Van Edremit Belediye Başkan Adayı
Gülistan ÖnverHDP Van Bahçesaray Belediye Başkan Adayı
Kemal GülerHDP Van Gürpınar Belediye Başkan Adayı
Leyla AtsakHDP Van Çaldıran Belediye Başkan Adayı
Leyla BalkanHDP Van Muradiye Belediye Başkan Adayı
Mahmut PalaHDP Van Erciş Belediye Başkan Adayı
Melek ArapoğluHDP Van Gevaş Belediye Başkan Adayı
Mustafa AvcıHDP Van Belediye Başkan Adayı
Rojbin AkdağHDP Van Gürpınar Belediye Başkan Adayı
Seyfettin İthaHDP Van Edremit Belediye Başkan Adayı
Şahabettin BilmezHDP Van Saray Belediye Başkan Adayı
Şehzade KurtHDP Van İpekyolu Belediye Başkan Adayı
Şengül PolatHDP Van Başkale Belediye Başkan Adayı
Veysi ŞekerHDP Van Gevaş Belediye Başkan Adayı
Yakup AlmaçHDP Van Özalp Belediye Başkan Adayı
Yıldız ÇetinHDP Van Erciş Belediye Başkan Adayı
Yılmaz BerkiHDP Van Tuşba Belediye Başkan Adayı
Yılmaz ŞalanHDP Van Muradiye Belediye Başkan Adayı
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Son güncelleme: android-time 15:15 12.03.2019
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