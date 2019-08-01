İlaçlama tankerinde cesedi bulunan çocuğun ağabeyi gözaltına alındı

Kumlukalan Mahallesi’nde çocukları Yunus Emre A’dan haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. En son akşam saatlerinde görülen çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine

jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ TANKERDEN ÇIKARILDI

Gruplara ayrılan ekipler, mahalleye yakın tarla ve arazilerde çocuğu uzun süre aradı ancak herhangi bir ize rastlayamadı. Çocuğun evinin avlusunda aramaları yoğunlaştıran ekipler, ilaçlama tankerinin içinde hareketsiz yatan Yunus Emre A’yı fark etti. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Tankerden çıkarılan Yunus Emre A’nın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Tanık olarak ifadesine başvurulan çocuğun 17 yaşındaki ağabeyi Ö.F.A’nın, çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındığı, kavga sırasında kardeşini ilaç tankerine attığı öne sürüldü. Çocuğun kıyafetlerinin üzerinde bulunmadığı ve ilaçlama tankerinin kapağının kapalı olduğu öğrenildi.

SON ANLARI KAMERALARA YANSIDI

9 yaşındaki Yunus Emre Akyol’un son anlarının, güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Minik Yunus Emre’nin, olaydan birkaç saat önce arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynadığı ve bisiklet sürdüğü, görüntülere yansıdı.

BURSA (AA-DHA)