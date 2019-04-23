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İlahi Burhan Hoca!

AKP'nin kurucuları arasında yer alan Burhan Kuzu, bugün bir televizyon kanalındaki 23 Nisan programında Almanya vatandaşlığına geçmek istediğini söyleyen öğrencinin haberleri basında yankı bulduktan sonra durumu Kılıçdaroğlu'na bağlamayı başardı.

16:09 -
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İlahi Burhan Hoca!

Burhan Kuzu twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Türkiye’yi terk edip, Almanya’da okumak ve sonrasında Alman vatandaşı olmak isteyen o yavrumuza bugüne kadar Türkiye’yi öcü gibi gösteren, Türkiye’yi sürekli Avrupa’ya şikayet eden yıkıcı muhalefetimizdir. Çocuklarımızın umutlarınızı tükettiniz Kemal bey. Çok yazık.”

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Son güncelleme: android-time 16:22 23.04.2019
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