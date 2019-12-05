Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İlahiyat profesörü yüz kızartıcı suçtan atıldı

'Yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak' iddiasıyla 2017'de şikayet edilen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Doğan, YÖK Disiplin Kurulu tarafından kamu görevinden çıkartıldı. 

İsmail AKDUMAN
06:20 -
Haberler Gündem
İlahiyat profesörü yüz kızartıcı suçtan atıldı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Doğan, 2017' de bir şikayetle ortaya çıkan olay sonrasında, “Ticari faaliyet gösteren kız pansiyonunu işletmek, gayr-ı meşru ilişki içerisinde bulunmak suretiyle ‘kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” iddiasıyla YÖK Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Prof. Dr. İsa Doğan

Davada, OMÜ Rektörlüğü, ‘kamu görevinden çıkarma cezası' talep etti. Doğan, ‘yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak' suçlarından YÖK Disiplin Kurulu tarafından kamu görevinden çıkartıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun YÖK
Son güncelleme: 06:49 05.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more