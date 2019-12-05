İlahiyat profesörü yüz kızartıcı suçtan atıldı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Doğan, 2017' de bir şikayetle ortaya çıkan olay sonrasında, “Ticari faaliyet gösteren kız pansiyonunu işletmek, gayr-ı meşru ilişki içerisinde bulunmak suretiyle ‘kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” iddiasıyla YÖK Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Davada, OMÜ Rektörlüğü, ‘kamu görevinden çıkarma cezası' talep etti. Doğan, ‘yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak' suçlarından YÖK Disiplin Kurulu tarafından kamu görevinden çıkartıldı.