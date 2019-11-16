İlahiyat profesöründen ilginç yaklaşım: İnsanlar dini inançların zayıflığından intihar ediyor

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Edirne’nin Keşan ilçesinde müftülük tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programı kapsamında ‘Hz. Peygamber ve aile’ konulu bir konferans verdi. Keşan Belediyesi Konferans Salonu’ndaki konferansa, AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkan Vekili Yakup Balcı ve çok sayıda davetli dinleyici olarak katıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit’in açılış konuşmasını yapmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti, hafta nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve İlçe Müftülüğü İlahi Korosu Tasavvuf Musikisi konseri ile devam etti.

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‘GÜÇLÜ BİR İMANLARI OLSA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYACAKLAR’

Konferans öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Cevdet Kılıç, son dönemde yaşanan siyanürle intihar olaylarıyla ilgili şunları söyledi:

“İntihar dinimizce haramdır. Çünkü canı veren Allah’tır. Allah’tan başkası da alamaz. ‘Bu beden benimdir, bu ruh benimdir’ diye bir şey diyemeyiz. Bu bir emanettir. Dolayısıyla böyle bir şey İslam açısından çok büyük günahtır ve haramdır. Ama şunu söyleyeyim, o insanlar bu noktada niye intihar ediyor, yalnızlıktan intihar ediyor, dini inançların zayıflığından intihar ediyor, Allah’ı, peygamberimizi bilmemekten intihar ediyor. Gerçekten güçlü bir imanları olsa böyle bir şey yapmayacaklarını düşünüyorum. Bireyselci olmamalıyız. Vicdan, iman sahibi olmak gerekiyor. Allah’ı, peygamberimizi yakından tanımak gerekiyor. Hayata olumlu bakmak lazım. Olumlu bakacak yollar ve yöntemleri de bilmek gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Cevdet Kılıç, daha sonra ise ‘Hz. Peygamber ve aile’ konulu konferans verdi. DHA