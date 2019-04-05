İlber Ortaylı, ‘Polis Haftası’nın onur konuğu oldu

1-10 Nisan tarifleri arasında kutlanan “Polis Haftası” kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yılı sebebiyle düzenlenen programı TFF Riva Tesisleri'ndeki “Uluslararası Polis Futbol Turnuvası maçlarıyla başladı. Ardından Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde de “Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü olarak Polis” konulu sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyumun sonuç konuşmaları da Prof Dr. Ergun Yolcu ve ünlü tarihçi Prof Dr. İlber Ortaylı yaptı.

‘ASAYİŞİ ÖNCE AHALİ KENDİ SAĞLAR'

Ortaylı, Osmanlı Dönemi'nde asayişin sağlanmasında ahalinin etkisinden bahsederek, “Osmanlı Devleti, devlettir. Asayişi ilk önce ahali kendi sağlar. Her mahalle bir karakoldur. Mahallenin insanları köylerini, mahallelerini korumakla mükelleftirler. Bu, onlardan sadece ahlaki veya spontane (doğal); içlerinden gelme bir duygu olarak değil, devlet olarak da beklenir. Korursun. Bu senin vazifendir, vergi verir gibi” dedi. Ortaylı Yeniçeri'nin kaldırılmasının ardından büyükşehirlerde yeni teşkilat kurulana kadar 20-30 sene bir bocalama yaşadığını da anlattı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ 2 AY SONRA ŞEHİT OLDU

Ünlü Ortaylı, kendisiyle fotoğraf çektiren bir polis memurunun 2 ay sonra şehit düştüğünü öğrendiğini anlatarak, “Çok acı zamanlar olmuştur. Gidiyorum Sultanahmet'in kenarında. Orada gencecik bir polis benle resim çekmek istedi. Belli ki tarih meraklısı. Ayrılıyoruz, 2 ay sonra şehadet haberi geliyor” dedi.

KİMDEN OLDUĞUNUZU HATIRLAMAK ZORUNDASINIZ

“Sadece ve sadece bir şey kurtarır sizi; mensubu olduğunuz, içinde akışta bulunduğunuz tarihe bakacaksınız. O akımının içindeki görevinizi yapmak için bağlı olacağınız tek şey var; kimden olduğunuzu, kim olduğunuzu, kime hizmet etmek zorunda olduğunuzu hatırlamanız. Bunun dışındaki hiçbir boyut bizi kurtaramaz” diyen İlber Ortaylı'ya katılımından ötürü İstanbul Emniyet Müdürlülüğü ve İstanbul Üniversitesi tarafından teşekkür plaketi verildi.

SEMPOZYUM İKİ GÜN SÜRDÜ

Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde 2 gün süren sempozyumun açılış konuşması İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu tarafından yapıldı. Prof Dr. Erhan Afyoncu'nun oturum başkanlığını yaptığı sempozyumun birinci gününde, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Çalışkan'ın yardımcısı Atalay Bahar ve İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Derya Gül Ünlü konuşma yaptı.

Sempozyumun ikinci günü sabah düzenlenen ikinci oturumda ise, “Hukuk Perspektifinden Polis Kimliği, İmajı ve İtibar Yönetimi” alt başlığı ile konuşma yapıldı. İkinci oturumu Prof.Dr. Ergün Yolcu yönetirken, programda, İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yıldız Dilek Ertürk, Dr. Akın Karatay, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel konuşmacı olarak yer aldı.

İÇ GÜVENLİKTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Öğleden sonra gerçekleşen kapanış öncesi son oturum ise, “ İç Güvenlikte Dijital Dönüşüm” alt başlığıyla gerçekleştirildi. Oturumu Prof. Dr. Ali Murat Vural'ın yönetirken, Polis Akademisi'nde görevli olan Doç.Dr. Mehmet Ali Tekiner, Öğretim Üyesi Dr. M.Ali Aydın, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çatal, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Özgür Karlıtepe konuşma yaptı.