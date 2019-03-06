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İlçede arı paniği! 12 kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde virajlı yolda kontrolden çıkan arı kovanları yüklü kamyon devrildi. Binlerce arının kovandan çıkması ilçede paniğe yol açarken,  vatandaşlar arıların saldırmasından dolayı kamyonette bulunan yaralılara müdahale etmekte güçlük çekti. 12 kişi arı sokması sonucu yaralandı.

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Olay, İznik-Orhaniye Mahallesi girişinde meydana geldi. İznik’ten Orhaniye Mahallesine seyir halinde olan Hüseyin Bilgin yönetimindeki arı kovanları yüklü kamyonet, aşırı yükten dolayı virajı alamayan devrildi. Sürücü Bilgin ile yanında bulunan Abdullah Sarli (34) ağır yaralandı.

BİNLERCE ARI KOVANDAN ÇIKTI

Kamyonette yüklü olan binlerce arı kovanlardan çıkarak yaralılara müdahale etmek isteyen vatandaşları tedirgin etti. Binlerce arının kovandan çıkması ile çevredekiler yaralılara müdahale edemezken, ilçeye yayılan arılar peniğe neden oldu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde 12 kişi arı sokması ile yaralanırken, etrafa saçılan arı kovanları İznik Arıcılar Birliği’ne bağlı 10 kişilik özel kıyafetli ekip tarafından toplandı. DHA

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Son güncelleme: android-time 00:29 06.03.2019
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