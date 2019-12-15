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İlçede göz gözü görmüyor! 5 metreye kadar düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle adeta göz gözü görmüyor.

19:29 -
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İlçede göz gözü görmüyor! 5 metreye kadar düştü

İlçede görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşıyor.

FOTO: İHA

Günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardında, ilçede sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı durma noktasına getirdi.

FOTO: İHA

Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi.

FOTO: İHA

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. İHA

FOTO: İHA

Hakkâri sis Yüksekova
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