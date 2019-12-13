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İlçede ‘şap’ karantinası! Giriş-çıkışlar kapatıldı

Konya'nın Ilgın ilçesindeki hayvan pazarı, şap hastalığı şüphesiyle hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.

17:45 -
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İlçede ‘şap’ karantinası! Giriş-çıkışlar kapatıldı

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, yaptığı açıklamada tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek endişe edecek bir durumun olmadığını söyledi. Bir üreticinin hayvanlarından şap hastalığı şüphesiyle örnekler alındığını dile getiren Kadiroğlu, “Alınan örnekler şap enstitüsünce tahlile gönderildi. Sonuçlar kesinleşene kadar gerekli tedbirler alındı. Şu an da biz tedbiren pazarımızı kapattık. Gerekenler hassasiyetle yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de Ilgın Belediyesi Hayvan Pazarı’nın küçükbaş hayvan giriş ve çıkışına kapatıldığını duyurdu. AA

izmir Konya Samsun Yunus
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