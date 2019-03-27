İlçemizi, denizle barıştıracağım

ADAYLAR ANLATIYOR

“İlçemizde trafik ve park sorunu giderek büyüyor. Alabildiğine bir imar kirliliği var. Karadeniz otoyolu, Of'un denizli bağını kesmiş durumda. Of'u yeniden denizli barıştırmak istiyorum. Uzungöl'e çıkan 3 milyon turistin en az bir milyonunun da Of'ta da ağırlanması için çalışma yapmalıyız. Gençlerimizi soysal, kültürel yönden kendilerini geliştirebilecekleri gençlik merkezlerinin faaliyete geçirilmesine çaba göstereceğim.”İlçenin önemli geçim kaynağı olan çay. Üretiminde de önemli sorunlar bulunduğunu ifade eden Başkan Adayı Hilmi Saral, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Çay üreticisi, her yıl daha da yoksullaşıyor. Çay geçim kaynağı olmaktan çıkıyor. Zaman geçirmeden buna çözüm bulmak zorundayız. Geçen yıl tonu 1.300 liraya alınan gübre bu yıl 2 bin 100 liraya satılıyor. Diğer girdiler de pahalı. Gürcü işçiler çalıştırılıyor. Onlar da dolara endeksli olarak yevmiye alıyor. Belki de genel tuvaleti bulunmayan tek ilçenin Of olduğunu belirten Saral, “Vatandaş cami tuvaletlerine gidiyor. Cami tuvaletleri de paralı. Göreve geldiğimde genel tuvaletleri de parasız yapacağım” dedi.