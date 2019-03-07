Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İlçeyi ayağa kaldıran iğrenç olay!

Giresun’un Eynesil ilçesinde cezaevi firarisi bir kişinin genç bir kızı darp edip taciz ettiği iddiası infial uyandırdı. Olayı duyan vatandaşlar adliyenin önüne toplanarak sert tepki gösterdi.

23:20 -
Haberler Gündem
İlçeyi ayağa kaldıran iğrenç olay!

Olay, Eynesil ilçesi Aralık köyü ile Dereköy yol güzergahında meydana geldi. İddiaya göre, yaya olarak evine gitmekte olan E.A. (20) isimli genç kız henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından yolda darp edilerek dere yatağına çekilmeye çalışıldı.

İLGİLİ HABERİstanbul'da kadın öğretmene önce taciz sonra tokat!İstanbul'da kadın öğretmene önce taciz sonra tokat!

KÖYLÜLER POLİSE HABER VERDİ

Genç kızın bağırması üzerine köylüler hemen olay yerine geldi. Köylüler genç kızı cezaevi firarisi şahsın elinden kurtararak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Görele Adliyesine sevk edildi. Olayı duyan vatandaşlar ise Görele Adliyesi önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

İLGİLİ HABERRadyolardan Michael Jackson'a cinsel taciz boykotuRadyolardan Michael Jackson'a cinsel taciz boykotu

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 23:25 07.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more