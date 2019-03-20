İlginç çıkış! Binali Yıldırım kime kızdı? | Son dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avcılar'da bir dizi vaatlerde bulundu. Yeşilkent Mahallesi’nde yaptığı mitingde öfkeli tavırlarla ilçede az okul olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Şu yanımdaki okulda 80 tane yavrumuz bir arada okuyor bu size layık mı?” diye de sitemde bulundu. Oysa ki 17 yıllık iktidarın en önemli isimlerinden biri olan Binali Yıldırım, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı gibi önemli görevlerde de bulunmuştu. Türkiye’nin her yerinde, istediği kadar öğrenci kapasiteli okul yapma yetkisi olan bakanları kendisi atamıştı. İl ve ilçelerde parti gözetmeksizin ‘okul yapma’ göreviyle sorumlu iktidarın Başbakanlığını da yapan Yıldırım’ın, CHP’li Avcılar ilçesinde okul vaadinde bulunması ilginç karşılandı.

Yıldırım burada yaptığı konuşmasında, “Şu yanımdaki okulda 80 tane yavrumuz bir arada okuyor bu size layık mı? O halde ne lazım? daha fazla okul lazım, 7 tane daha okul yapıyoruz bu bölgeye hayırlı uğurlu olsun. Buranın hastane ihtiyacı var mı bir hastane yakışır mı hayırlı uğurlu olsun. Burada İstanbul'un her tarafında Millet Bahçesi yapıp, Yeşilkent unutulur mu?” dedi.