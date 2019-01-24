İlginç dava: Gazeteci Barış Pehlivan’ın FETO’ya hakaret cezası yeniden gündemde

Gazeteci Barış Pehlivan'a, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e hakaret ettiği iddiasıyla verilen hapis cezasının hükmünün açıklanması için İstanbul 18 Asliye Ceza Mahkemesinde duruşma yapıldı.

Mahkemede savunma yapan Pehlivan, Oda TV'deki bir habere Fetullah Gülen hakkında yapılan yorumlardan dolayı kendisine ceza verildiğini hatırlatarak, “Eğer bu yorumları yazmak suç ise lütfen cezamı verin. Bugün bu yorumların haklı olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğim için aldığım ceza nedeniyle Gülen'in şikayetçi olduğu davadan ceza alacağım” dedi.

Barış Pehlivan'ın avukatı Tugay Topbaş da “Dava konusu olan yorumlarda hakaret yok. Bugün olsaydı mahkemeler bu kararı vermeyecekti. Bu karar onanırsa ne olacak? Fetullah Gülen şikayetçi olacak biz mahkum olacağız” diye konuştu.

Mahkeme, Pehlivan'ın avukatının yazılı beyanlarını sunması için duruşmayı erteledi.