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İlk ara tatile sayılı günler kaldı! Ara tatiller ne zaman?

MEB aldığı karar ile ara tatillerini sayısının birden dörde çıkardı. Bu yıl öğrenciler de ara tatil tarihlerini daha fazla merak ediyor. Yapılacak olan dört ara tatilin de tarihini haberimizde bulabilirsiniz. İlk ara tatil kasım ayı içerisinde yapılacak. Peki okullar ne zaman kapanacak?

11:07 -
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İlk ara tatile sayılı günler kaldı! Ara tatiller ne zaman?

İlk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Öğrenciler karne almandan, hafta sonları ile birlikte 9 gün sürecek bir tatil imkanı yaşayacak. Peki ilk ara tatil Kasım ayının kaçıncı günü başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?

BU YIL ARA TATİLLER NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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