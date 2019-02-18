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2019’da cemre ne zaman düşer? İlk cemre düştü mü, nereye düşecek?

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilk olarak havaya sonra suya daha sonra da toprağa düşecek. Peki ilk cemre ne zaman düşer? İşte 2019 cemre düşme tarihleri...

08:32 -
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2019’da cemre ne zaman düşer? İlk cemre düştü mü, nereye düşecek?

Cemre 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa düşer böylece havalar ısınır. Havaların çok soğumadan yeniden ısınması vatandaşlarda merak uyandırdı. Bu sene ilk cemre ne zaman düşecek? İşte baharın müjdecisi cemre hakkında bilinmesi gerekenler…

Baharın müjdecisi olan cemrelerin düşüş tarihi şu şekilde;

Birinci Cemre Havaya (19-20 Şubat),
İkinci Cemre Suya (26-27 Şubat)
Üçüncü cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

COĞRAFİ VERİLER AKSİNİ SÖYLÜYOR

Cemrenin düşüş sırasına göre önce havanın ısındığına sonra su ve yerin ısındığına inanılır. Bu bilgiler coğrafi bilgilere bir noktada çatışmaktadır. Güneş ışınları önce toprağı ısıtmaktadır. Yerden yansıyan ışınlar havayı ısıtır. Meteoroloji olarak ele alacak olursak ısınma sırası toprak, hava ve su şeklinde gerçekleşmektedir. Cemre düşmesi tecrübelere dayanan bir inanış olsa da bazen cemrenin düştüğü günlerde havalar soğuyabilmektedir.

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Son güncelleme: android-time 12:48 18.02.2019
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