İlk karar hayata geçti: Büyükşehirler “WhatsApp” grubu kuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim sürecinde seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu isteyeceğini açıklamış, başkan seçildikten sonra da Erdoğan’dan randevu istemişti. Erdoğan, bu talebe olumsuz yanıt vermemekle birlikte, Beştepe’de, iktidar muhalefet ayrımı yapmaksızın tüm büyükşehir belediye başkanlarını ağırlama kararı almıştı.

En genç belediye başkanı görevlendirilmişti

Erdoğan bu kapsamda 11 Eylül 2019’da 30 Büyükşehir Belediye Başkanı ile Beştepe’de yaklaşık 3,5 saat süren toplantı yaptı. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı dışındaki tüm bakanlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da bulunduğu isimlerin katıldığı toplantıda, Yerel Yönetimler Yasası’nda yapılacak değişiklikler konusunda büyükşehir belediye başkanlarının görüş ve önerilerinden yararlanmak için ortak komisyon kurulması, belediye başkanları arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanması için de ortak WhatsApp grubu kurulması kararlaştırılmıştı. Grubu kurmakla da “en genç belediye başkanı” sıfatıyla AKP’li Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz görevlendirilmişti.

Komisyon toplanmadı ama WhatsApp grubu kuruldu

Aradan yaklaşık bir ay geçmesine karşın, ortak komisyon hala toplanamadı. WhatsApp grubunun kurulduğunu ise Yavaş, Ankara’nın başkent oluşunun 96’ncı yıldönümü nedeniyle verdiği resepsiyonda gazetecilerle sohbet ederken açıkladı. İlk kez belediye başkanı olarak resepsiyona ev sahipliği yapan Yavaş, belediye başkanları toplantısında alınan komisyon kurma kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan toplantı daveti olup olmadığı yönündeki soru üzerine “Whatsapp grubu kuruldu, bir süre sonra da toplantı yapılacaktır” dedi. Edinilen bilgiye göre gruptan paylaşılan ilk mesajlar ise “hayırlı olsun” oldu.

Mansur Yavaş raporunu hazırlayıp yolladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, komisyon toplantısı için Ankara, İstanbul, Eskişehir, Malatya, Kayseri ve Gaziantep Belediye başkanlarından oluşan komisyon toplantısı için henüz bir çağrı yapmadı. Ancak Oktay, komisyon üyesi belediye başkanlarına, büyükşehir belediye başkanları olarak yaşadıkları sorunlarını yazılı olarak iletmelerini istedi. Yavaş’ın, çok uzun olmayan bir metinle sorun ve önerilerini ilettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Yavaş, genel sekreter atamasında İçişleri Bakanlığı, borçlanma konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iznine tabii olunmasını eleştirerek, bu uygulamaların, Türkiye’nin de imza koyduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti. Yavaş ayrıca, belediyelerin idari ve mali özerkliğini sağlayacak düzenlemelerin bir an öne yapılmasını da talep etti.