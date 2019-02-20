İlk millet bahçesinin planları onaylandı

Başakşehir Kayabaşı'ndaki Millet Bahçesi'nin imar planları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca 18 Şubat 2019 tarihinde onaylanarak 19 Şubat günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. Mevcut planlarda rekreasyon alanı olarak düzenlenen parsel için plan notları ve işlev değişikliği yapıldı. Parselin yaklaşık 11 bin metrekaresi “R5” rumuzlu rekreasyon alanından çıkarılarak “R3” rumuzlu rekreasyon alanı olarak işlevlendirildi. Bu işlev değişikliği ile söz konusu alana ticari birimlerin yapılabilmesinin önü açıldı. Geriye kalan 270 bin 171 metrekarelik bölüm de “Millet Bahçesi” olarak yeniden düzenlendi. Plan notlarına göre millet bahçesi alanı olarak tanımlanan bölge kamuya bedelsiz terk edilecek.

KIRAATHANE, ÇAY BAHÇESİ, CAMİ…

Millet bahçesinde bölgenin coğrafyasına özgü değerleri kapsayan ve gelecekte şehirlerin kültürel peyzaj kimliği ile markasını temsil edecek özgünlükte dinlenme ve eğlenme alanları bulunacak. Bu alanlarda emsal yani inşaat hakkı 0.02 olarak belirlendi. Bu alan içerisinde millet kıraathanesi, ibadethane, sanat atölyeleri, çay bahçesi, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, okçuluk, tenis, basketbol, voleybol gibi spor alanları, tematik bahçeler, meydanlar, toplanma alanları, çeşmeler, açık hava sinema ve gösteri alanları yer alabilecek. Cami hariç olmak üzere, yapılacak yapı ve tesislerde yükseklik en fazla 4.50 metre olacak. Ayrıca zemin altında kamu kullanımına ait olmak üzere yapılacak otoparklar da inşaat hakkına dahil olmayacak. “R3” rumuzlu 11 bin metrekarelik bölümde yapılacak binaların yükseklik sınırı 9.50 metre olarak belirlendi.

KASIMDA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

Millet Bahçesi olarak düzenlenen Kayabaşı Mahallesi Toplu Konut Alanı sınırları içerisinde yer alan 281 bin 238 metrekarelik parselin mülkiyeti Emlak Konut GYO'ya ait. Başakşehir, Çırpıcı, Baruthane, Kayaşehir ve Hoşdere Millet Bahçelerinin toplu açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 17 Kasım 2018 Cumartesi günü düzenlenen törenle yapılmıştı.