İlk sahur ve ilk iftar ne zaman yapılacak? İşte 2019 Ramazan ayı başlangıcı

Milyonlarca Müslüman yılın en mübarek ayı Ramazan için hazırlıklarını yapıyor. Ramazan ayının anlam ve önemi Kur'an'ı Kerim'de birçok kez dile getirilmiştir. On bir ayın sultanı için milyonlarca müslüman aile alışveriş, temizlik gibi çeşitli hazırlıklar yapmaya başladı. Peki 2019 Ramazan ayı ne zaman? İlk sahur ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler…

İLK SAHUR VE İLK İFTAR NE ZAMAN?

5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece ilk sahur yapılacak ve 6 mayıs günü ilk iftar yapılacak.

3 Haziran Pazartesi ise Ramazan Bayramı arefesidir.

RAMAZAN AYINDA TUTULAN ORUCUN ÖNEMİ

Bakara Suresi'ne göre Kur'an'ın İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e (sav) gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde “oruç” tutmak müslümanlara emredilmiştir. İlgili ayet şöyledir:

“O Ramazan ayı ki irşad için, hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki, şükredesiniz! ” (Bakara 185)

Bu ay boyunca gündoğumundan önceki alacakaranlık ile günbatımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır. Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bu yıl Kadir Gecesi 31 Mayıs Cuma gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA KAÇ GÜN TATİL YAPACAĞIZ?

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”