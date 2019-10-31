İlkay Sivaslı cinayetinde şok ayrıntı! ‘Katilimle geziyorum’ demiş

İstanbul’da “kendisini öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğunu” öne sürdüğü öğretmen İlkay Sivaslı’yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tanju Doğan, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. Savunması alınan sanık Doğan, olay tarihinde İlkay Sivaslı’nın kendisini aradığını belirterek, şunları anlattı:

“ÖLMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYORDU”

*Ben otelde kalıyordum. ‘Gel kahvaltı yapalım’ dedi. Eve gittim. Birlikte kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra İlkay Sivaslı yere düşer gibi oldu. Ben kendisini tuttum ve oturttum. Zaten psikolojik sorunları vardı. Ancak sorunlarını hiçbir zaman anlatmamıştı. Bana sadece ölmek istediğini söylüyordu.

“ÜŞÜMESİN DİYE AYAKLARINI KAPATTIM”

*Yatağa geçti. ‘Beni öldür’ dedi. Ben yapamayacağımı söyledim. Bana bir tokat attı. Sonra yatağa yattı. Battaniyeyi üzerine sardım. Üşümesin diye ayaklarını kapattım. Yataktaki yastığı bana verdi. Silah da yastığın yanındaydı. Yastığı karnının üzerine koydu. Silahı da elime tutuşturdu. ‘Beni vur’ dedi.

“BENİ HATIRLAYIP DUA EDERSİN”

*Silahı tutarken tetiği tuttuğum parmağımı bastırdı. Silah ateş aldı. Ben çığlık attım, o da çığlık attı. Yaralandıktan sonra polisi ve ambulansı aramaması için beni engelledi. Hatta telefonumu fırlattı. ‘Nabzımı kontrol et, öldüğümden emin ol öyle git’ dedi. ‘Beni hatırlayıp bana dua edersin’ deyip kendisini videoya çekmemi istedi. ‘Telefonum sende kalacak’ dedi.

112’Yİ ARAYIP “EŞİM KALP KRİZİ GEÇİRDİ” DEMİŞ

Sanık Doğan, daha sonra 112’yi arayarak eşinin kalp krizi geçirdiğini söylediğini ifade ederek, olay yerinden ayrıldığını, hastaneleri arayarak nerede olduğunu öğrendiğini ve hastaneye gittiğini anlattı.

ÜÇ TANE CİNİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Tanık olarak dinlenen İbrahim Ece de İlkay Sivaslı ile uzun yıllar arkadaşlığının olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Ben evlendikten sonra da arkadaşlığımız devam etti. İki üç kez intihara kalkıştığını biliyorum. Kendisi bana cinlerle yaşadığını, üç tane cini olduğunu bu nedenle yaşamak istemediğini söylemişti. Olaydan bir gün önce görüştük. ‘Ne yapıyorsun?’ diye sorduğumda ‘Katilimle geziyorum’ demişti. Bunun ne demek olduğunu sorduğumda ‘katil ne demekse o’ dedi ve telefonu kapattı. Ben de ‘kardeşini arayacağım’ diye mesaj attım. Ertesi sabah telefonuma ‘Seni seviyorum, rüyalarına geleceğim. Hoşça kal’ diye mesaj attı. Aramak istedim ama telefonu kapalı olduğu için ulaşamadım.”

MAHKEME BAŞKANINDAN SANIĞA: SUS İSTERSEN

İlkay Sivaslı’nın kardeşi İ.S. de şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık ise “Ablana niye sahip çıkmadın. Bu zamana kadar neredeydin. Ben de kendi hayatımı ortaya koydum burada” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı sanığa “Sus istersen” diye bağırdı.

TEDAVİ EVRAKLARI İNCELENECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde daha önceden gördüğü tedaviye ilişkin evrakların istenmesine karar verdi. Sanığın, tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Tanju Doğan’ın “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.