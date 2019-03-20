İlkbahar Gündönümü nedir? Google İlkbahar Gündönümü’nü unutmadı, doodle oldu!

Dünyamızın hareketiyle ilgili önemli bir gün olan İlkbahar Gündönümü Google tarafından Doodle olarak hazırlandı. Birçok kişi İlkbahar Gündönümü hakkında detayları merak etmeye başladı. Mart ekinoksu, Dünya’nın mevsim döngüsünün dört ana dönüm noktasından birini işaret ediyor. İşte Google’ın merak edilen Doodle’ı…

BAHAR EKİNOKSU NEDİR?

21 Mart İlkbahar Ekinoksu’nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelmektedir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir.

Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile birlikte Güney Yarım Küre’de geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.

BAHARIN BAŞLANGICI…

Mart ekinoksu, Dünya’nın mevsim döngüsünün dört ana dönüm noktasından birini işaret ediyor. Bu yıllık değişimleri gözlemliyoruz, çünkü gezegen kendi ekseni üzerinde eğiktir, böylece yılın çoğu için bir yarım küre veya diğeri güneşe daha yakındır ve daha uzun günler yaşar. Ancak bu eğim ekinoksları yok eder, mart ve eylül aylarında kaybolur ve gezegenin her iki yarısı da gündüz ve geceleri eşit miktarda alır. Kuzey Yarımküre için, mart ekinoksları baharın başlangıcını belirtirken, Güney Yarımküre’de sonbaharın resmi başlangıcıdır.

TÜM KÜLTÜRLERDE VAR

Ünlü İngiliz sitesinde Stonehenge’de, tarih öncesi anıtın üzerinde şafak vakti izlemek için her yıl bahar ekinoksunda 1000 druid ve pagan bir araya geliyor. Meksika’nın El Castillo’sında, Chichen Itza’nın Maya harabeleri arasında, aynı tarihte güneşin piramit basamaklarında kayarak açılan yılan gibi görünen gölgeler yaptığını görmek için daha da toplanır. Nevruz olarak da bilinen Pers Yeni Yılı, bahar ekinoksunda milyonlarca insan tarafından görülüyor.

21 MART VE 23 EYLÜL EKİNOKSLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

1- Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.

2- Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir.

3- Dünya'daki durgun sularda gel-git genliği artar.

4- 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre'de gündüzler, Güney Yarımküre'den daha uzundur. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise Güney Yarımküre'deki gündüzler Kuzey Yarımküre'den daha uzundur.

5- 21 Mart Kuzey Kutup Noktası'nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.

6- Güneş'ten her iki yarımküreye gelen enerji miktarı eşit olmasına rağmen, sıcaklık birikiminin farklı olması nedeniyle, sıcaklıklar eşit değildir.

7- Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden, aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinde oluşmuştur. Kutuplarda alacakaranlık yaşanır.

8- Tüm Dünya'da gece ve gündüz süreleri eşittir (Ekinoks).

9- Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş aynı anda doğup, aynı anda batar.

10- Her iki yarımkürede bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart Kuzey Yarımküre'nin ilkbaharı, Güney Yarımküre'nin sonbaharıdır. 23 Eylül Güney Yarımküre'nin ilkbaharı, Kuzey Yarımküre'nin sonbaharıdır.