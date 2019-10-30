Kumpas davasında Yüce Divan günü

Aralarında İlker Başbuğ’un da bulunduğu 235 sanık geçen temmuz ayında görülen FETÖ kumpası Ergenekon davasının karar duruşmasında beraat etmişti.

KARARIN GEÇMİŞİ

Ergenekon davasında karar 5 Ağustos 2013 tarihine çıkmıştı. Mahkeme, İlker Başbuğ’a müebbet hapis cezası vermişti. Mahkemenin verdiği kararın ardından dosya Yargıtay’a gitti. Ancak Yargıtay, Ergenekon terör örgütünün varlığına ilişkin somut delil ortaya koyulmadığı ve yargılamada usullere uyulmadığı gerekçesiyle kararı bozdu.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından Ergenekon ana davasına bakan İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, İlker Başbuğ ve 18 sanığın dosyasının görevsizlik kararıyla Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Bu kararla, Başbuğ’un Yüce Divan’da yargılanmasının önü açıldı.

Mahkeme, ‘beraat kararı verilip verilmeyeceği değerlendirmesinin’ dahi yüksek görevli mahkemece yapılmasının yerinde olacağını vurguladığı gerekçesinde, “Zira görev hususunun öncelikle değerlendirilmesi zorunlu hususlardan olduğu, görevli olmayan mahkemece yapılan işlemlerin hükümsüz olduğu, bu nedenle olası bir beraat kararının da yüksek görevli mahkemece verilmesinin en doğru olacağı sonucuna varılmıştır” ifadelerine yer vermişti.

“YÜCE DİVAN’DA YARGILANMAM LAZIM” DEMİŞTİ

Başbuğ Ergenekon kumpasında yargı süreci ile ilgili “Burada kimse af istemiyor. Ben beraat istiyorum. Adil yapılacak yargılama sonucu beraat istiyorum. Bireysel olarak benim zaten Yüce Divan’da yargılanmam lazım. Ama bunun ötesinde çok ciddi mağduriyetler var. Yapılacak bir düzenlemeyle yeniden tutuksuz yargılama yolu açılmalıdır. Bunu yapacak olan Meclis’tir. ” demişti. (DHA)