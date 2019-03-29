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İlkokul müdüründen tepki çeken 31 Mart yorumu

Eskişehir'deki ilkokul müdürü İsa Özden'in 'iç savaş tehdidi' yaptığı “EYT yoksa oy yok diyen beyinsiz abim. Seçimden sonra iç savaş çıkınca seni çalıştıracak fabrikaların hepsi kapanacak. Zira Türkiye bir reaksiyonu kaldıramaz… Sana EYT çıkaracaksa gene AK Parti çıkaracak.” paylaşımı kentte tepkilere neden oldu.

Kemal ATLAN / Eskişehir
12:12 -
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İlkokul müdüründen tepki çeken 31 Mart yorumu

31 yıldır öğretmenlik, okul müdürlüğü ve şube müdürlüğü görevlerinde bulunan 5 yıldır da İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdürlüğünü yapan İsa Özden, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

EYT'LİLERE ‘BEYİNSİZ’ DEDİ

Müdür İsa Özden, hesabından, “EYT yoksa oy yok diyen beyinsiz abim. Seçimden sonra iç savaş çıkınca seni çalıştıracak fabrikaların hepsi kapanacak. Zira Türkiye bir reaksiyonu kaldıramaz… Sana EYT çıkaracaksa gene AK Parti çıkaracak. DUY DUY” şeklinde paylaşımda bulundu. Müdürün bu paylaşımına, okulunda öğrencileri bulunan veliler başta olmak üzere birçok vatandaş tepki gösterdi.

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Son güncelleme: android-time 12:16 29.03.2019
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