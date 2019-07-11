İlkokul öğretmeni Kaftancıoğlu’nu böyle anlattı

Canan Kaftancıoğlu'nun ilkokul öğretmeni Sabri Kandemir, şu an Ordu'ya bağlı Yıldızlı Köyü'nde yaşıyor. Kaftancıoğlu'nu televizyonda ilk gördüğünde gözyaşlarını tutamadığını söyleyen emekli öğretmen, “Bu siyasi dönemlerde bir akşam onu televizyonlarda görünce acaba dedim bizim Canan mı? Benim okuttuğum Canan mı dedim. Hanımı çağırdım, dedim ki bu bizim Canan mı? Ben bunu okuttum. Babası öğretmen, annesi ev kadını. İhsan abinin kızı bu dedim. Baktık, İstanbul il başkanı olmuş. O zaman işte bayağı duygulandım.

“5 YIL ONU BEN KENDİ SINIFIMDA OKUTTUM”

1978'de Ordu Atatürk İlkokulu'nda göreve başladığını söyleyen Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü; “O zaman Canan Şahin (Kaftancıoğlu) birinci sınıfta bende kayıtlıydı. 1978'den 1983'e kadar 5 yıl onu ben kendi sınıfımda okuttum. Canan, benim sınıfın çalışkan öğrenciydi. Hırslı, istediğini yapacak kapasiteye sahip, söyleneni dakikasında yerine getirmeye çalışan bir öğrenciydi. Sınıfta hemen hemen çalışkanların başında geliyordu”

“NE YAPMIŞ Kİ SUÇU NE? SEÇİM KAZANMIŞ”

CHP'li Kaftancıoğlu hakkında seçim sonrası açılan davayla ilgili de konuşan Kandemir, “Bu ülkede insan düşüncesini söyleyebilir. Hür düşünce vardır. Şimdi ben düşüncem sana uymadı diye benim seni mahkemeye mi vermem lazım. Niye vereyim seni mahkemeye? Oturur konuşurum, anlaşırım. Atatürk ilkelerinden başka bir şey düşünmez Canan. Bugünkü yaptıkları da meydanda. Ne yapmış ki suçu ne? Seçim kazanmış. Halka hizmet etmiş. Ben de halka hizmet ediyorum, 30 yıl öğretmenlik yaptım. Düşüncelerinden dolayı onu kabul etmiyorum. Çünkü ben ona kötü bir şey aşılamadım. O, Atatürk çocuğu. Biz zaten Atatürk ilkelerinden saptığımız zaman bu yurt bizim elimizden gider, zapt edemeyiz daha. Bu memleketin içinde her türlü düşünceye sahip insanlar var. Bu düşüncelerin peşinden gittiğimiz zaman birbirimizi boğazlamamız lazım. Senin söylediğini ben kabul etmiyorum, senin söylediğini ben kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok hayatta. Allah ne demiş, ben kullarıma akıl verdim. Her şeyi akılla çözecekler diye. Kaba kuvvet bizim insanlığımızın dışında bir davranıştır” ifadelerini kullandı.